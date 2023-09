UniCredit Bank od novembra upravuje svoj cenník poplatkov. V rámci bežných účtov podľa Finančného kompasu zdražie zasielanie výpisov poštou, a to o euro. Na Slovensku na sumu päť eur, do zahraničia to bude poplatok sedem eur.

Vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie na podnet klienta a vydanie potvrdenia bude za poplatok 250 eur, aktuálne je to ešte suma 100 eur. V cenníku pribudol poplatok 100 eur + DPH za poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu. Pribudol aj poplatok 30 eur + DPH za vyhotovenie bankového potvrdenia.

Pri debetných kartách výber hotovosti v eurách z bankomatov iných bánk na Slovensku a v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru zdražie z dvoch eur na tri eurá. Výber hotovosti z bankomatov inde v zahraničí bude za poplatok šesť eur, aktuálne je to ešte päť eur.

Zmena poplatkov sa vzťahuje aj na všetky balíky služieb, respektíve platobné karty, kde táto služba nie je ako súčasť balíčka zadarmo, a to vrátane balíka služieb a platobných kariet, ktoré sú zaradené medzi nepredávané produkty.

Vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste budú za poplatok štyri eurá, v súčasnosti sú to ešte dve eurá. Vklad triedených mincí nad 100 ks bude od novembra za poplatok päť percent z prijatej sumy, minimálne 10 eur, aktuálne je to päť percent z prijatej sumy, minimálne sedem eur.

Vklad netriedených mincí nad 100 ks bude za poplatok 10 percent z prijatej sumy, minimálne 10 eur, aktuálne je to 10 percent z prijatej sumy, minimálne sedem eur. Banka upravuje aj ďalšie položky. Kompletnú zmenu cenníka je možné nájsť na stránke banky.