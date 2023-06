Európska únia by mohla v budúcnosti jednotne regulovať vývoz citlivých technológií do Číny a ďalších nedemokratických krajín aj ich investície do strategických európskych firiem. Počíta s tým plán pre zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti bloku, ktorý v utorok predstavila Európska komisia.

Úniová exekutíva chce v jeho rámci členské štáty a ich firmy presvedčiť aj k väčšej obozretnosti pri vlastných investíciách do výroby v spomínaných štátoch.

Únioví činitelia očakávajú, že prípadné zhode na spoločnej regulácii budú predchádzať dlhé rokovania, keďže kontrola investícií a exportu je v kompetencii členských krajín, ktoré nerady zverujú nové právomoci do rúk Bruselu. Prvýkrát by sa o pláne mali baviť lídri dvadsať sedmičky krajín na summite na budúci týždeň.

„Musíme zabezpečiť, aby kapitál, vedomosti, zručnosti a výskum európskych firiem nezneužívali niektoré krajiny na vojenské účely," povedala k návrhu stratégie predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová. Nespomenula síce výslovne Čínu, návrh hovorí o „prílišných závislostiach od jednej krajiny, zvlášť so systematicky odlišnými hodnotami", čím odkazuje najmä na Peking.

Prísnejšia regulácia by sa mala týkať technológií, ktoré by mohli pomôcť vojenským ambíciám nedemokratických krajín či im uľahčiť priemyselnú špionáž. Podľa návrhu komisie pôjde napríklad o vyspelých polovodičov, kvantové počítače alebo umelú inteligenciu.

Európske krajiny v posledných rokoch hľadajú spoločný prístup k Číne, ktorej vzostup považujú za bezpečnostné riziko a zároveň obchodnú príležitosť. Viacero štátov hlavne z východného krídla EÚ presadzuje reštriktívnejší postoj po vzore Spojených štátov, najmä Francúzsko či Nemecko sa s ohľadom na obchodné záujmy stavia k reguláciám opatrnejšie.

Zverejnený plán má otvoriť cestu k debatám s členskými krajinami a europoslancami, na základe ktorých chce komisia predstaviť návrhy konkrétnych noriem.