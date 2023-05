Umelá inteligencia spôsobí rozsiahle škody, ak sa dostane do rúk nezodpovedných ľudí. Počas Svetového ekonomického fóra v Ženeve to povedal hlavný ekonóm Microsoftu Michael Schwarz. „Som presvedčený, že AI budú používať pochybní ľudia a áno, spôsobí to naozajstné škody,“ varoval ekonóm. Podľa agentúry Bloomberg tým myslel napríklad spammerov, ktorí by počas volieb mohli spôsobovať problémy.

M. Schwarz dodal, že umelá inteligencia musí byť regulovaná. Zákonodarcovia by mali postupovať opatrne a počkať, kým technológia spôsobí „naozajstné škody“.

Nástroje AI sa dostali pod drobnohľad politikov i regulačných orgánov, keďže počet ich používateľov neustále rastie. Politici sa snažia prinútiť spoločnosti, aby v súvislosti s touto technológiou zaviedli ochranné opatrenia. Microsoft už na ich vytvorení pracuje s cieľom zmierniť potenciálne nebezpečenstvo, uviedol M. Schwarz.

Politici by podľa neho mali byť opatrní, pokiaľ ide o reguláciu dát slúžiacich na trénovanie AI. „Bola by to katastrofa. Ak bude o týchto údajoch na trénovanie rozhodovať Kongres, tak nám prajem veľa šťastia,“ neskrýval svoje obavy M. Schwarz.

Ekonóm je presvedčený, že používanie umelej inteligencie môže napriek rizikám zvýšiť produktivitu ľudí. AI podľa neho zásadne zmení spôsob, akým väčšina podnikov funguje. Bude to však nejaký čas trvať. „Rád hovorím, že z krátkodobého hľadiska umelá inteligencia nezmení nič a z dlhodobého všetko,“ dodal M. Schwarz s tým, že to platí pre každú jednu technológiu, ktorú ľudstvo kedy vyvinulo.