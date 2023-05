Umelá inteligencia je na vzostupe. Niektorí analytici tvrdia, že bude tento rok témou číslo jeden vo viacerých oblastiach. Firmy denne prichádzajú s novými produktami a technológiami na báze AI, ktorých vplyv bude rásť čoraz viac, píše portál CNBC.

Podľa Bonnie Buchananovej, profesorky na Univerzite v Surrey, umelá inteligencia už teraz pretvára svet osobných financií. Ľuďom pomáha so sporením, plánovaním dôchodku a tvorením rozpočtu. Využitie nájde aj v poisťovníctve či obchodovaní.

Požívatelia finančných aplikácií si pritom neuvedomujú, že im pri bankovaní často asistujú aj tieto technológie, dodala šéfka oddelenia osobných financií Sarah Colesová z firmy Gargreaves Lansdown poskytujúcej finančné služby.

Umelá inteligencia bude zákazníkom čoskoro vedieť ukazovať ponuky, ktoré sú oveľa presnejšie nastavené ich potrebám. „AI by mohla pomôcť tým, že ľudia uvidia iba tie informácie, ktoré potrebujú,“ prezradila S. Colesová. Kľúčové podľa nej bude aj správne načasovanie. Ponuky by zákazníkom chodili iba vtedy, keď by si to ich finančná situácia vyžadovala. Banky by tak mali väčšiu šancu, že ich svojimi službami oslovia.

Podľa viceprezidentky Kimberly Dillonovej z platformy Cleo netreba zabúdať ani na metaverse, ktorého súčasťou sa stáva čoraz viac poskytovateľov finančných služieb. „V blízkej budúcnosti tu ľudia budú môcť vďaka nástrojom virtuálnej a rozšírenej reality vykonávať úkony spojené s bankovníctvom či poisťovníctvom,“ vysvetlila viceprezidentka. Spravovanie financií tak bude dostupenejšie pre viac zákazníkov, ktorí budú navyše lepšie chránení.

Banky zas tieto technológie upozornia na neplatičov, vďaka čomu budú situáciu môcť riešiť skôr, než dôjde k jej zhoršeniu. Podľa Dillonovej príde AI vhod aj pri vytváraní finančného plánu, ktorým sa títo ľudia dokážu rýchlejšie postaviť na nohy.

Zavádzanie umelej inteligencia však má aj svoje riziká. Jedným z nich je únik dát, podotkla Buchananová. Technológie AI totiž k trénovaniu potrebujú veľké množstvo údajov. V prípade hackerských útokov by citlivé informácie o peniazoch klientov mohli padnúť do nesprávnych rúk.

Ďalším rizikom je horšia finančná gramotnosť. Ľudia sa totiž môžu začať až príliš spoliehať na AI a prestanú sa vzdelávať. V tejto situácii hrozí, že si vyberú služby, ktoré pre nich nie sú vhodné, a neskôr na to môžu doplatiť.