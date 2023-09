Umelá inteligencia by mohla vdýchnuť trhu so smartfónmi nový život. V rozhovore pre CNBC to povedal šéf amerického výrobcu čipov Qualcomm Cristiano Amon. V technológii AI vidí významné príležitosti. Rozvoj mobilných technológií by podľa neho mohol spustiť októbrové podujatie Snapdragon Summit, ktoré je pomenované podľa čipovej sady Qualcommu a slúži na prezentáciu nových technológií, produktov a inovácií.

„Samit sa bude týkať neuveriteľných prípadov použitia, ktoré pozorujeme u našich výrobcov originálnych dielov a telefónov, a mohol by viesť k novému cyklu aktualizácie telefónov," povedal Amon. „Časový rámec zatiaľ nepoznáme, ale určite k tomu dôjde,“ dodal.

Predaje smartfónov v tomto roku klesli, pretože spotrebitelia si vzhľadom na vysokú infláciu viac strážia svoje výdavky. Mnohí sa rozhodli svoje zariadenia nemeniť, pretože v dnešných telefónoch nevidia veľký rozdiel oproti starším modelom na trhu, ktoré majú pokročilé fotoaparáty a procesory.

Vlani sa celosvetový predaj smartfónov medziročne prepadol o 11,3 percenta na 1,21 miliardy, ukazujú to údaje spoločnosti IDC. Bola to najnižšia hodnota od roku 2013.

Amon uviedol, že Qualcomm sa v oblasti umelej inteligencie vydáva inou cestou ako jeho hlavný súper v odvetví polovodičov, spoločnosť Nvidia. Tá sa zameriava na zavádzanie AI do dátových centier, zatiaľ čo Qualcomm si okrem iného všíma použitie AI v smartfónoch a ďalších zariadeniach.