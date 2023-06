Umelú inteligenciu (AI) je možné využiť aj pri výrobe jogurtov. V novej továrni spoločnosti Danone neďaleko Paríža dávajú jogurt do guľovitých sklenených nádob a plastových skúmaviek navrhnutých tak, aby napodobňovali ľudské črevá. Následne začne pracovať umelá inteligencia, ktorá skúma ich potenciálne prínosy pre zdravie, uvádza Bloomberg.



Majiteľ značiek ako Activia a Actimel sa spolieha na to, že technológia môže poskytnúť odpovede na otázku, ktoré priateľské baktérie fungujú najlepšie a prečo. „Dlhodobá obchodná stratégia spoločnosti Danone sa do značnej miery sústredí na mliečne výrobky,“ hovorí zástupca generálneho riaditeľa Juergen Esser. Hľadajú najlepší systém kvasenia, ktorý by priniesol tie správne zdravotné benefity.



Už 104-ročná francúzska spoločnosť je v druhom roku svojej transformácie. Mliekareň zaznamenala pokles objemu v siedmich z posledných deviatich rokov. Objemy predaja v divízii s rastlinnými mliekami ako Alpro klesli minulý rok o štyri percentá, keď spotrebitelia v reakcii na krízu životných nákladov prešli na lacnejšie značky. „Jediný spôsob, ako môže spoločnosť Danone oživiť svoje podnikanie, je investovať do špičkového produktu, ktorý by podporil lepšiu cenovú stratégiu,“ hovorí analytik spoločnosti Bernstein Bruno Monteyne.

Analyzujú mikrobióm

Spoločnosť vynaložila približne 100 miliónov dolárov na nové zariadenie, ktoré bolo otvorené vo februári. Laboratórium získalo prístup k vzorkám pacientov a zdravotným profilom, ktoré môže AI pretriediť. Spolupracujú aj s Kalifornskou univerzitou v San Diegu a snažia sa analyzovať mikrobióm 100-tisíc dobrovoľníkov.



„Ak študujete probiotikum, musí prežiť,“ vysvetľuje riaditeľ výskumu mikrobiómov a probiotík spoločnosti Danone Raish Oozeer. Firma sa usiluje zistiť, ako baktérie interagujú s vlákninou a vitamínmi v potravinách. „Technologický pokrok veľmi pomáha,“ pridáva sa aj riaditeľ výskumu a inovácií v Danone Jan Knol. „Je to nesmierne zložitý ekosystém, ktorému môžeme porozumieť len meraním množstva vecí, a potom všetkým týmto údajom musíme dať zmysel.“



Úsilie spoločnosti prichádza v čase, keď potravinársky priemysel čelí niečomu ako kríza identity. Firmy sa sústreďujú viac na probiotiká, aby dostali do svojich produktov prospešné baktérie. Vedci totiž potvrdili, že bilióny organizmov žijúce v črevách každého človeka sú prospešné pre imunitu, predlžujú život a zlepšujú aj duševné zdravie.



Spoločnosť Archer-Daniels-Midland investovala začiatkom tohto roka viac ako 30 miliónov dolárov do španielskej továrne na výrobu probiotík. Nestlé predáva niekoľko rôznych foriem doplnkov prostredníctvom svojej značky Garden of Life. Ale úspech nie je vždy zaručený. Spoločnosť Kellogg upustila od predaja svojich cereálií Special K s probiotikami a uviedla, že si nezískali dostatok verných spotrebiteľov.