AI je tu a vyzerá to tak, že ju už nemôžeme úplne ignorovať a prehlásiť ju za prechodný trend či chvíľkové očarenie. Na strane druhej, vyjadruje sa k nej čoraz viac profesionálov z marketingu, agentúr či médií a chvíľami to vyzerá, že bez AI to jednoducho už ďalej ani nepôjde a že nás všetkých nahradí... A to nielen v bežnom živote, ale aj v marketingu. Ako vždy, pravda je niekde uprostred. Svoj pohľad na tému spísal Peter Šebo z agentúry PS:Digital, ktorý patrí medzi tých, ktorý tento fenomén roku 2022 začali skúmať medzi prvými a nemá problém v tom pokračovať aj naďalej.

Viete, čo je na marketingu to najlepšie? Jeho neustála evolúcia. A keď sa povie evolúcia, myslím tým aj príchod umelej inteligencie (AI) do tohto nášho dynamického sveta. Čo ešte pred rokom znelo ako zbožné prianie premotivovaných vizionárov, dnes je pre mnohých z nás každodennou realitou. Pre náš biznis je AI skutočný „game changer“. A to nehovorím o revolúcii strojov. Je to o tom, ako dokážeme tieto technológie využiť my – ľudia, marketéri, profesionáli v komunikácii. Je to o celom ekosystéme nástrojov, ktoré nám pomáhajú byť kreatívnejšími, efektívnejšími a v konečnom dôsledku úspešnejšími. Veď kto z nás by nechcel menej pracovať a viac zarábať?

Nie je to len o číslach, je to o kreativite

Nebudem tu hovoriť o komplikovaných algoritmoch a matematických modeloch. To nechám na tých, čo majú na to tituly. Ako nám teda AI môže pomôcť v našej každodennej práci? Ukazuje sa, že je toho viac, ako by sme si mysleli.

Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je, že AI nám môže ušetriť kopu času. A čas sú peniaze. V priebehu sekúnd AI dokáže vygenerovať niekoľko návrhov na proto-idey, slogany či naskicovať prvé grafické návrhy. A práve možnosť neobmedzene experimentovať, vytvárať nové veci a byť kreatívnym na úplne novom leveli je podľa mňa to, čo robí marketing takým vzrušujúcim.

Analýza dát? Jasné, môžete si najať tím analytikov, ale AI to pravdepodobne už dnes zvládne rýchlejšie a presnejšie. A stále je to len špička ľadovca.

AI nie je len nástroj. Je to partner. Partner, ktorý nám pomáha byť lepšími v tom, čo robíme. Ale je tu jedno veľké ALE: Je dôležité vedieť, ako s ňou pracovať.

AI je skvelá, ale za volantom musíme byť stále my

Vo veľmi krátkom čase sme sa ocitli v situácii, kedy stroje a ľudia spolupracujú na celkovom výsledku. A nemyslím pritom nejaký sci-fi film, kde roboti preberajú kontrolu nad svetom...

AI je skvelý nástroj. No ako každý nástroj, potrebuje niekoho, kto ho ovláda. A to sme my, marketingoví profesionáli. Máme skúsenosti, intuíciu, kreativitu. To sú veci, ktoré AI (zatiaľ) nemá. A pravdepodobne (snáď?) nikdy nebude mať. Pretože AI nemá kontext, či emocionálnu inteligenciu. AI jednoducho nie je človek s dokonalým mozgom.

Povedzme si to na rovinu. AI môže generovať texty, analyzovať dáta či navrhovať grafiku. Ale kto posúdi, či je to dobré? Kto rozhodne, či to zodpovedá brandu, cieľovej skupine, či aktuálnej kampani? AI nám pripraví kroky, ale my sme tí, kto pridáva emócie, vášeň a jedinečnosť. Len sa nesmieme báť experimentovať, učiť sa a rásť. Konečný výsledok je totižto stále v našich rukách. Na to nikdy nezabúdajme!

AI: Súkromie a zodpovednosť. No kde je hranica?

Už naši predkovia hovorili, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán. A AI je na tom z môjho pohľadu rovnako. Máme pravidlá, zákony, GDPR. A to všetko je tu z dobrého dôvodu. Lebo súkromie je dôležité. A je na nás, marketéroch, aby sme to rešpektovali. (A nie len preto, aby sme sa vyhli pokutám...)

Je to aj o zdravom rozume. AI nám môže dať obrovské množstvo dát, ale my musíme vedieť, ktoré použiť a ktoré nie. A to je to, čo robí rozdiel medzi dobrým a skvelým marketingom. Medzi marketingom, ktorý je efektívny a marketingom, ktorý je navyše aj aj etický.

AI je nástroj, ale my sme tí, ktorí ho ovládajú. A to znamená, že musíme byť zodpovední za to, ako ho používame. A to je presne to, čo nás robí nielen dobrými marketingovými odborníkmi, ale aj dobrými ľuďmi.

Nie je to len teória, je to naša každodenná prax

V našej agentúre nie je AI jednou z možností. Je to jednoducho povinná jazda. A nie je to preto, že by sme chceli byť nasilu moderní alebo jednoducho „in“. Je to preto, že to funguje. A že ako?

AI nám pomáha vytvoriť prvotné návrhy textov či grafické skice, ktoré potom môžeme upraviť podľa našich potrieb. To je obrovská úspora času a energie. Máme kampane, máme výsledky. A AI nám pomáha zanalyzovať tieto dáta a dať nám konkrétne odporúčania. AI vie efektívne pomôcť aj pri brainstormingoch. Vie nám ukázať nové nápady, nové perspektívy, a nové prístupy.

A ešte jedna vec. AI nám nie len pomáha byť efektívnejšími. Pomáha nám byť lepšími v tom, čo robíme a ako to robíme. A to je to, čo robí spoluprácu s AI pre mňa takou obohacujúcou.

AI v marketingu: To nie je budúcnosť, ale už prítomnosť

AI v marketingu nie je len taký nejaký futuristický koncept, ktorý sa nás netýka. Je to realita. Je to nástroj, ktorý ale potrebuje náš ľudský dotyk, našu ľudskú intuíciu, našu ľudskú kreativitu. AI nám môže poskytnúť dáta, nápady, riešenia. Ale my sme tí, ktorí tieto dáta interpretujeme, tieto nápady realizujeme, tieto riešenia implementujeme. Je to kombinácia vedy a umenia, logiky a kreativity, strojov a ľudí.

AI tu podľa mňa v nejakej podobe zostane odteraz už navždy. A je len na nás, ako ju využijeme. Ako ju integrujeme do našich stratégií, ako ju skrotíme na dosiahnutie našich cieľov. Ako s ňou budeme spolupracovať, aby sme boli nielen efektívni, ale aj etickí.

Nebojme sa AI. Využívajme ju, experimentujte s ňou, učme sa od nej. A predovšetkým, buďme zodpovední. Pretože konečný výsledok je stále v našich rukách. A to je podľa mňa aj hlavný dôvod, prečo nás AI v marketingu nikdy tak úplne nenahradí. Minimálne nie tých, ktorí sú svojej profesii dostatočne seniorní, skúsení a vzdelaní.

A ak je opakovanie matkou múdrosti, tak prax (aj s využitím AI) je matkou úspechu, priatelia.

