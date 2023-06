Umelá inteligencia by mohla vedieť predpovedať politické názory ľudí iba na základe ich vzhľadu. K tomuto záveru dospeli vedci z Dánska a Švédska, podľa ktorých by to v budúcnosti mohol byť problém.

Podľa portálu Business Insider bolo cieľom štúdie poukázať na bezpečnostné riziko, ktoré vzniká prepojením hĺbkového učenia s ľahko dostupnými fotografiami. Vedci počas štúdie využili verejný súbor dát obsahujúci 3 233 fotiek dánskych politikov. Tie orezali tak, aby na nich bolo vidieť iba ich tváre. Takto upravené fotky následne zanalyzovali pomocou vyspelých technológií, pričom sa zamerali najmä na výraz tváre a stupeň krásy.

Štúdia odhalila, že AI dokázala presne určiť politickú príslušnosť až v 61 percentách prípadov. Model predpovedal, že konzervatívni politici mali na tvári šťastnejší výraz než ich ľavicové náprotivky. Politici z tábora liberálov sa tvárili skôr neutrálnejšie. Ženy, ktoré sa na fotkách tvárili pohŕdavo – mali nadvihnutý jeden kútik úst – priradila umelá inteligencia takisto k liberálom.

Politické vyznanie možno podľa vedcov predpovedať aj na základe fyzickej krásy skúmaných politikov. Model AI predpovedal, že atraktívne političky sympatizujú skôr s konzervatívnymi stranami.

Výsledky štúdie podľa vedcov odhalili, aká mocná dokáže umelá inteligencia byť, keď ide o odvodzovanie informácií z poskytnutých údajov. Pri trénovaní AI vývojári často používajú spoločensky zaužívané normy – napríklad v oblasti krásy – čo môže prispieť k stereotypizácii zo strany týchto vyspelých modelov. To by mohlo negatívne ovplyvniť napríklad prijímanie nových zamestnancov v prípade, že by firmám pri výbere pomáhali technológie využívajúce umelú inteligenciu.