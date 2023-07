Nástroje umelej inteligencie neslúžia len na písanie domácich úloh či úpravu fotiek a videí. „Ak ich využijete vo svoj prospech, mohli by sa stať vaším ďalším zdrojom príjmu,“ napísal pre portál CNBC milionár Matt Higgins, obchodník, spoluzakladateľ, a zároveň riaditeľ investičnej spoločnosti RSE Ventures.

„Umelá inteligencia bude najväčším tvorcom bohatstva v histórii, pretože jej nezáleží na tom, kde ste sa narodili, či máte peniaze alebo doktorát,“ tvrdí Higgins. AI podľa neho zničí prekážky, ktoré mnohým ľuďom bránili stúpať v rámci spoločenskej hierarchie nahor a plniť si sen o ekonomickej slobode.

Vzhľadom na obmedzenia súčasných generatívnych nástrojov AI, akými sú ChatGPT alebo Midjourney, môže ísť o odvážne tvrdenie. Podľa nedávnej správy od spoločnosti PwC čaká trh s umelou inteligenciou v nasledujúcom desaťročí prudký rozmach. Už teraz má hodnotu takmer 100 miliárd dolárov a do roku 2030 sa očakáva, že do svetovej ekonomiky prinesie 15,7 bilióna dolárov.

„Teraz je ten pravý čas na to, aby ste z trhu profitovali,“ myslí si Higgins. Podľa odborníkov existujú dve oblasti, v rámci ktorých dokážu ľudia pomocou AI už teraz slušne zarobiť. Čoskoro budú mať k dispozícii i tretiu.

Práca na živnosť

Ak vás baví písať rôzne texty alebo ste nadšencom grafického dizajnu či úpravy fotografií a videí, umelá inteligencia vám pomôže tieto zručnosti zefektívniť tak, aby ste na nich zarobili. Dnešné nástroje generatívnej AI dokážu nielen navrhovať podnikateľské plány, ale aj vytvárať digitálne umelecké diela.

Dôležité je každý tento obrazový či textový výtvor dôkladne skontrolovať, prípadne upraviť. Nástroj AI s názvom Jasper už napríklad pomohol právničke Kristen Waltersovej pri tvorbe vlastných elektronických kníh či audiokníh.

„Povedzme, že mám nápad na digitálny ‚pracovný zošit', ktorý pomôže živnostníkom lepšie hospodáriť s peniazmi. Jaspera by som použila na vytvorenie osnovy pracovného zošitu,“ vysvetlila svoj postup právnička s tým, že takúto úlohu by zvládol dokončiť v priebehu 30 sekúnd. Návrh by potom upravila do finálnej podoby a začala predávať na internete.

Podnikanie

„Každý majiteľ malého podniku s prístupom na internet by mal študovať, ako AI dokáže zvýšiť príjmy jeho spoločnosti,“ hovorí Susan Gonzalesová z neziskovej organizácie AlandYou. Nástroje umelej inteligencie im môžu pomôcť zefektívniť riadenie skladového hospodárstva či analyzovať správanie zákazníkov.

Malé podniky ich dokonca môžu využiť na vytváranie cielenejších a účinnejších marketingových kampaní. Pomocou nástrojov dokážu napríklad aj identifikovať nové zdroje príjmu. Odborníci varujú, aby ste do nástrojov AI nenahrávali žiadne dôverné informácie.

Výučba

Rozmach AI viedol k vytvoreniu novej profesie – inštruktorov, ktorí ľudí učia, ako čo najlepšie využívať nástroje generatívnej umelej inteligencie. Hoci o nich zatiaľ nie je veľký záujem, podľa Gonzalesovej sa to čoskoro zmení.

Ak sa tieto nástroje naučíte používať už teraz, získate tým značnú výhodu. Existuje mnoho online programov, ktoré vás naučia chápať, ako technológie AI fungujú. Viaceré prestížne školy vrátane Harvardovej univerzity ponúkajú bezplatné kurzy, kde sa naučíte základy analýzy dát či vytvárania algoritmov.