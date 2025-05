Dvojica ruských stíhacích lietadiel Su-30 padla do Čierneho mora po zásahu americkými raketami. Podľa Kyjeva ide o historický precedens — vôbec prvýkrát boli stíhačky, odpaľované ukrajinskými dronmi, zostrelené z mora.

Útok vykonala vojenská rozviedka HUR pomocou dronov Magura-7, ktoré operovali v blízkosti ruského prístavu Novorossijsk. Moskva incident zatiaľ nekomentovala.

Ukrajinská armáda tak opäť narušila naratív Kremľa o „nevyhnutnom víťazstve“. Namiesto kapitulácie totiž prichádzajú nové formy odporu, ktoré šokujú aj vojenských stratégov.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za „brilantný“ dôkaz ukrajinských schopností. Podľa Kyjeva ide o vôbec prvé zostrelenie bojového lietadla pomocou morského dronu.

Na videozázname z útoku, ktorý zverejnila ukrajinská vojenská rozviedka HUR (Hlavná správa rozviedky ministerstva obrany), vidno roztrasený záber, ako vo výške nad morom exploduje lietadlo. Kamera sa potom stáča a sleduje, ako trosky padajú do rozbúrených vôd.

BREAKING 🇺🇦vs🇷🇺:



This is bigger than people think. Ukraine just made history.

A f**king drone shot down a Russian $50 million Su-30 fighter jet.



No pilot. No cockpit. Just software and precision.

Elon was right. Drones are the future.

F-16s, F-35s, whatever. Ukraine is already… pic.twitter.com/oWHodIDzqr