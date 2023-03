Ukrajine sa podarilo zaznamenať víťazstvo na poli snáh o odloženie splatenia dlhopisu v hodnote troch miliárd dolárov. Britský najvyšší súd rozhodol, že sudcovia musia pri rozhodovaní sporu prihliadnuť na skutočnosť, že Rusko používalo vyhrážky silou, píše agentúra Bloomberg.

Britský súd rozhodol, že sudcovia musia zobrať na vedomie, že Rusko sa vyhrážkami snažilo prinútiť Ukrajinu k vydaniu sporného dlhopisu. Okrem toho súd povolil konanie plnohodnotného súdneho procesu v Londýne.

Toto dlho očakávané rozhodnutie umožní Ukrajine argumentovať, že dlhopis, k predaju ktorého došlo v roku 2013 tesne pred revolúciou v Kyjeve, bol súčasťou nezákonných politických praktík a vojenskej agresie zo strany Moskvy.

„Úspech ukrajinskej obhajoby závisí od toho, či môže dokázať, že sa Rusko vyhrážalo použitím sily a že tieto vyhrážky boli dôvodom, prečo sa Ukrajina rozhodla dohodu uzavrieť,“ povedal sudca Robert Reed na margo rozsudku a dodal, že táto otázka bude zodpovedaná až po ukončení riadneho súdneho procesu.

Najvyšší súd vydal rozsudok v stredu, pričom ním jasne podkopal snahy Ruska, ktoré chce spor vyhrať, a umožnil Ukrajine odložiť všetky ďalšie platby. O rozhodnutí na svojom profile na mikroblogovacej sieti Twitter informoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Today Ukraine secured another decisive victory against the aggressor, this time in the UK Supreme Court in the $3bn bonds case. The Court has ruled that Ukraine’s defence based on russia’s threats of aggression will have a full public trial. Justice will be ours.