Kyjev zrejme neobnoví dohodu o tranzite plynu, ktorá umožňuje ruskému Gazpromu vyvážať zemný plyn do EÚ pomocou plynovodov vedúcich cez Ukrajinu, povedal pre Politico ukrajinský minister energetiky German Galuščenko.



Tranzitné dohody z roku 2019 platia do konca roku 2024 a umožňujú Gazpromu vyvážať cez Ukrajinu viac ako 40 miliónov kubických metrov plynu ročne, čo Kyjevu zarobí približne sedem miliárd dolárov.



„Verím, že do zimy 2024 nebude Európa ruský plyn vôbec potrebovať,“ povedal G. Galuščenko v telefonickom rozhovore. „Ak teraz zisky z ruského plynu financujú agresívnu vojnu proti Ukrajine, jediné, na čo by sa v budúcnosti mali použiť, sú reparácie.“ Dodal, že v dôsledku vojny „sú bilaterálne rokovania nemožné“.

Cesta po súši cez Ukrajinu je jedným z dvoch plynovodných spojení medzi Ruskom a Západom. Stále predstavuje približne päť percent dovozu plynu eurobloku, čo je však len tretina predvojnovej úrovne.

Vyhráža sa aj Gazprom

Budúcnosť tranzitu plynu ale nespochybňuje len Ukrajina. Šéf ruského Gazpromu Alexej Miller minulý týždeň varoval, že jeho spoločnosť zastaví export, ak Ukrajina neupustí od svojich snáh o skonfiškovanie ruského štátneho majetku, aby si vymohla päť miliárd dolárov za energetickú infraštruktúru, ktorú Moskva nezákonne vyvlastnila, keď v roku 2014 anektovala Krym. Gazprom a ukrajinský Naftogaz vedú aj spory o tranzitné poplatky.



„Ak bude Naftogaz pokračovať v takýchto neférových krokoch, nemožno vylúčiť, že Ruská federácia uvalí sankcie. Potom budú akékoľvek vzťahy medzi ruskými spoločnosťami a Naftogazom jednoducho nemožné,“ povedal podľa tlačovej agentúry TASS A. Miller.



Napriek bombám, raketám a dronom, ktoré spôsobili trhliny v ukrajinskej energetickej infraštruktúre, sieť plynovodov neustále pumpuje plyn do EÚ. Končí najmä v Rakúsku, na Slovensku, v Taliansku a Maďarsku. Ruský plynovod nie je predmetom sankcií, ale Európska komisia plánuje do roku 2027 ukončiť závislosť Únie od ruských fosílnych palív.

Problémy pre európske krajiny

Rastie však kritika, že krajiny EÚ, ktoré stále využívajú ruský plyn, nepostupujú v úsilí o diverzifikáciu dostatočne rýchlo. Dovoz ruského plynu do Rakúska sa vrátil na predvojnovú úroveň. Do Maďarska prúdi okolo 4,5 miliardy kubických metrov ročne, pričom tamojšia vláda podpísala v apríli dohodu s Gazpromom o zabezpečení ďalších objemov. Ukončenie dohody o plyne zo strany Kyjeva môže týmto krajinám spôsobiť problémy.



„Ak sa ukrajinský tranzit zastaví, dodávky plynu plynovodom Gazpromu do krajín EÚ by mohli klesnúť na desať až 16 miliárd kubických metrov (45 až 73 percent súčasnej úrovne),“ uvádza sa v júnovej analýze Centra pre globálnu energetickú politiku Kolumbijskej univerzity, podľa ktorej bude Európa v roku 2025 zápasiť s nedostatkom, ak sa jej nepodarí zabezpečiť si zvýšenie dodávok skvapalneného zemného plynu z USA a Kataru.



Dlhodobým cieľom Ukrajiny je zvýšiť vlastnú produkciu plynu, aby uspokojila dopyt v EÚ, povedal v máji generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov.