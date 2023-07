Preply, platforma pre výučbu jazykov spájajúca ľudí s lektormi získala 70 miliónov dolárov vo forme kapitálu na zintenzívnenie Preply, platforma pre výučbu jazykov spájajúca ľudí s lektormi získala 70 miliónov dolárov vo forme kapitálu na zintenzívnenie využívania umelej inteligencie (AI), uviedla spoločnosť pre CNBC.



Firma založená na Ukrajine so sídlom v USA priznala, že prostriedky použila na vydanie nových akcií a zaplatenie dlhov. Medzi zakladateľov Preply patria ukrajinskí podnikatelia Kirill Bigai, Dmytro Vološin a Serge Lukianov. Majetkovú časť viedla Horizon Capital, spoločnosť rizikového kapitálu zameraná na investovanie do začínajúcich podnikateľov, najmä Ukrajincov. Podporili ju aj Reach Capital, Hoxton Ventures a ďalší.



Nové finančné zdroje pribudli k 50 miliónom dolárov v rámci kola financovania série C, ktoré spoločnosť Preply získala minulý rok. Celkové vyzbierané prostriedky presiahli 170 miliónov dolárov.



Preply je trhová platforma, ktorá spája ľudí s lektormi, aby im pomohla naučiť sa nové jazyky. Predáva sa aj veľkým podnikom, ako sú Datadog, GroupM a Bain, ktoré ju využívajú na zlepšenie jazykových znalostí svojich tímov. Firma zatiaľ nie je zisková, hoci tržby za posledné tri roky vzrástli desaťnásobne.



Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Preply Kirill Bigai povedal, že spoločnosť použije finančné prostriedky na „rozšírenie nášho vedúceho postavenia v kategórii online jazykového vzdelávania prostredníctvom lektorov poháňaných umelou inteligenciou, čím nám poskytne vzdelávaciu skúsenosť, ktorá sa rýchlo mení na hru“.



„Hoci je súčasný tím skutočne globálny, ako spoločnosť založená na Ukrajine s významným výskumom a vývojom na Ukrajine je to míľnik, ktorý treba osláviť. Taký, ktorý odráža odolnosť a odhodlanie ukrajinského technologického sektora a všetkých Ukrajincov,“ dodal.



Umelá inteligencia získava na popularite vďaka četbotu ChatGPT od OpenAI a podobným nástrojom. Mnoho startupov je v pozore, keď sa investori rizikového kapitálu snažia nájsť spoločnosti, ktoré najviac vyťažia z dopytu po nástrojoch AI.



Preply už používa strojové učenie na lepšie zosúladenie študentov a lektorov. Teraz do svojej ponuky čoraz viac začleňuje AI, spustila aj asistenta AI, ktorý pomáha lektorom vymýšľať cvičenia, vysvetlenia gramatiky a úvodné konverzácie.



Naproti tomu Duolingo, konkurent Preply, začlenil softvér na spracovanie jazyka GPT, aby zlepšil prispôsobenie svojej aplikácie používateľom. Akcie Duolingo sa tento rok zatiaľ viac ako zdvojnásobili. Ďalšími rivalmi Preply sú Babbel a Busuu. Zdôrazňuje to pretrvávajúci záujem technologických investorov o Ukrajinu. Horizon Capital získal 125 miliónov dolárov pre startupový fond zameraný na podporu Ukrajincov.



Niekoľko zakladateľov miliardových „jednorožcov“ pochádza z Ukrajiny vrátane Maxa Lytvyna a Alexa Ševčenka z Grammarly. Aj Google, Samsung a Amazon majú v krajine výskumné a vývojové centrá.



