Ukrajina odhaduje, že jej ekonomika na budúci rok stúpne o päť percent. Pomôcť by mali investície do rekonštrukcie a silnejší spotrebiteľský dopyt. S odvolaním sa na vedúcu odboru strategického plánovania a makroekonomických prognóz ukrajinského ministerstva hospodárstva Nataliju Horškovovú to uviedla agentúra Reuters.

Ministerstvo odhaduje, že hrubý domáci produkt tento rok stúpne zhruba o 2,8 percenta, uviedla Horškovová. „V roku 2024 očakávame päťpercentný rast. Hnacím motorom bude dynamika investícií,“ dodala. Ukrajinská ekonomika sa vlani prepadla zhruba o tretinu po tom, ako ju zdevastovala ruská invázia začatá vo februári 2022. Ročný pokles bol najväčší od získania nezávislosti pred viac ako 30 rokmi.

Podniky a priemyselní výrobcovia sa však prispôsobili vojnovej realite lepšie, ako sa očakávalo. Vláda, analytici a zahraniční veritelia teraz preto očakávajú rast ekonomiky. Ministerstvo hospodárstva tak teraz predpokladá, že vojna sa skončí v roku 2024 a ukončenie bojov pomôže zvýšiť investície na podporu obnovy krajiny. Úrad tiež počíta s tým, že sa začnú vracať ukrajinskí utečenci, čo podporí domácu spotrebu.

Ministerstvo odhaduje, že sa na budúci rok vrátia asi tri milióny ľudí, ak boje skončia, povedala ministerská úradníčka. Údaje z agentúry OSN pre utečencov ukazujú, že na konci júla bolo v Európe zaregistrovaných asi šesť miliónov ukrajinských utečencov.