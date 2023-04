Ukrajina obnovila vývoz elektriny na Slovensko, oznámil v pondelok podľa agentúry Reuters prevádzkovateľ energetickej siete Ukrenergo. Krajina ťaží z toho, že napriek ruskej invázii opäť dokáže vyrábať dostatočné množstvo energie.

Kyjev pozastavil vývoz elektriny do európskych krajín vlani v októbri, keď Rusko vykonalo raketové a bezpilotné útoky na ukrajinské elektrárne a distribučné zariadenia. Útoky spôsobili rozsiahle výpadky prúdu pre miestne civilné obyvateľstvo a priemysel.

Spoločnosť Ukrenergo uviedla, že Ukrajina už obnovila vývoz elektriny do Poľska a Moldavska. Tam dodáva 75 megawattov, respektíve 134 MW za hodinu.

„K dnešnému dňu sa začal vývoz elektriny na Slovensko," uviedol ukrajinský podnik na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že objem vývozu na Slovensko predstavuje 200 MW za hodinu.

Európska únia je pre ukrajinskú energiu hlavným exportným trhom. Ukrajina predtým vyvážala elektrinu do Moldavska, Maďarska, Poľska a na Slovensko. V júni vyjadrila nádej, že vývozom elektriny do EÚ do konca roka zarobí 1,5 miliardy eur.