Ministerstvo energetiky Ukrajiny oznámilo, že krajina je pripravená po zhruba polročnej pauze spôsobenej ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru obnoviť vývoz prebytočnej elektrickej energie do zahraničia.

„Ukrajinská energetická sústava už takmer dva mesiace funguje bez obmedzenia pre spotrebiteľov a s prebytkom výkonu,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. „Najťažšia zima je za nami. Ďalším krokom je obnovenie vývozu elektriny,“ dodal s tým, že export umožní krajine získať ďalšie prostriedky na obnovu zničenej infraštruktúry.

Haluščenko vo štvrtok večer podpísal nariadenie, ktoré umožňuje obnoviť vývoz elektriny do zahraničia v situácii, keď bude prebytok výrobných kapacít pre domáci trh. „Zaistenie elektriny pre našich spotrebiteľov je absolútnou prioritou,“ zdôraznil.

Ukrajina získala po začatí plnohodnotnej ruskej invázie vo februári minulého roka možnosť vyvážať do EÚ v akejkoľvek chvíli až 400 megawattov. Elektrinu vyvážala do EÚ a Moldavska od júna do 11. októbra minulého roka, keď Rusko začalo rozsiahlu kampaň vzdušných útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tá v posledných mesiacoch zreteľne ubrala na intenzite.

V júni 2022 Ukrajina uviedla, že chce do konca roka získať z vývozu elektriny do EÚ 1,5 miliardy eur, pripomenula agentúra Reuters.