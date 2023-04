Záruku na odcudzené hodinky ponúka ako prvá firma v odvetví švajčiarsky výrobca luxusných hodiniek Audemars Piguet. Ak ste si zakúpili ich výrobok vlani, alebo si ho plánujete kúpiť tohto roku a zaregistrujete sa, po ukradnutí vám firma dá nové hodinky alebo vám vráti peniaze, píše server idnes.cz na základe správy agentúry Bloomberg.

Nevídaná zákaznícka stratégia súvisí s nárastom kriminality spojenej s týmto luxusným tovarom. Priemerná cena klenotov značky so sídlom neďaleko Lausanne sa pohybuje okolo 50-tisíc švajčiarskych frankov (50 500 eur).

„Načúvame našim klientom a vidíme, čo sa deje vo svete. Na mape Európy a v USA je množstvo miest, ktoré nie sú bezpečné,“ uviedol generálny riaditeľ firmy Francois-Henry Bennahmias v exkluzívnom rozhovore v sídle spoločnosti. Narážal predovšetkým na stále sa množiace krádeže hodiniek, z ktorých mnohé sa nezaobídu bez násilia. Veľký problém by nastal, ak by sa zákazníci báli nosiť ich hodinky, ohrozilo by to podľa neho predaj.

Generálny riaditeľ ďalej uviedol, že do programu sa môže zaregistrovať každý zákazník AP, ktorý si vlani či tento rok kúpil hodinky. Bude musieť poskytnúť ich fotografiu a sériové číslo. Služba bude trvať po dobu dvoch rokov od dátumu nákupu,“ spresnil Bennahmias, ktorý tento rok po viac ako desiatich rokoch opustí najvyššiu pozíciu vo firme.

Podvody neočakáva

Podľa riaditeľa vyrobí spoločnosť AP ročne približne 50-tisíc kusov hodiniek, z ktorých väčšinu tvoria modely Royal Oak. Tržby firmy predstavovali v roku 2022 približne 2 miliardy eur, čo bolo o 26 percent viac, ako rok predtým.

Bennahmias očakáva, že do programu sa prihlási približne 75 percent zákazníkov a odhaduje, že počas dvoch rokov by sa mohlo v systéme objaviť až 100 žiadostí zákazníkov o náhradu.

„Len hŕstka z nich by sa mohla pokúsiť spoločnosť podviesť registráciou hodiniek, ktoré nevlastnia, alebo že by predložila falošné policajné hlásenie,“ uzavrel generálny riaditeľ.