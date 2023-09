Hnutie Republika bude rešpektovať výsledky volieb, ktoré sú odrazom vôle občanov. V reakcii na zverejnené exit polly to vo volebnej centrále Republiky v Nitre povedal jej predseda Milan Uhrík.

„Mnohí naši voliči sú takí, že odmietajú v prieskumoch povedať, koho volili,“ podotkol Uhrík. Skonštatoval, že hnutie Republika by mrzelo, keby sa potvrdili výsledky exit pollu a PS by sa stalo víťazom volieb. „Ak to tak bude, budeme to rešpektovať. Veríme však, že aj naše percentá, ktoré prieskum odhaduje na šesť percent, budú ešte rásť,“ dodal.