Údaje do obchodného registra by mohli po novom zapisovať aj notári. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady. Podľa Slovenskej advokátskej komory by táto zmena zlepšila dlhodobo nepriaznivú situáciu pri registrácii údajov do obchodného registra.

„Ak zákon podpíše prezidentka, budú môcť registráciu údajov ako nesporovej agendy vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári,“ priblížili z advokátskej komory. V konkrétnom prípade sa podľa schválenej legislatívy registrácia notárom uskutoční na základe registračnej žiadosti oprávnenej osoby. Táto zmena má začať platiť od 1. novembra 2023.

Schválená novela ruší povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti slovenských občanov do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií. Evidenciu druhu a čísla dokladu totožnosti považoval rezort spravodlivosti za problematickú najmä v prípadoch, keď dochádzalo k vydaniu nového dokladu totožnosti, čo nútilo zapísané osoby aktualizovať údaje zapísané v registroch.

Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod. „Na dosiahnutie tohto zámeru však plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby,“ doplnili z ministerstva s tým, že v prípade cudzincov sa bude naďalej vyžadovať evidencia údajov a čísla dokladu totožnosti, keďže títo často nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom. Nová legislatíva má byť účinná dňom jeho vyhlásenia.