Reálne platy zamestnancov škôl sa v roku 2022 výrazne prepadli. Konštatujú to analytici z Centra vzdelávacích analýz (CVA) na svojom webe. Vlani bol priemerný plat pedagógov na základných a stredných školách 1 550,20 eura v hrubom za mesiac. Ide o sumu, v ktorej sú zohľadnené aj všetky príplatky a odmeny. Zároveň sú tam okrem platov učiteľov zarátané aj platy vedúcich zamestnancov či pedagogických asistentov.

Štát podporil pedagógov minimálne

„Rok predtým títo zamestnanci zarábali v priemere 1 522,30 eura, ich plat teda v roku 2022 stúpol o 1,8 percenta. Bolo to najmä vďaka tomu, že od polovice roka sa platové tarify ľudí pracujúcich v školstve zvýšili o tri percentá,“ uviedli analytici. Reálny obraz o tom, kam sa učiteľské platy posunuli, podľa analytikov z CVA získame, ak zohľadníme aj zdražovanie. Inflácia podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla 12,8 percenta. „A to znamená len jedno. Reálne platy pedagógov sa výrazne prepadli. Zrejme o viac ako desať percent. Potvrdilo sa, že štát v minulom roku podporil ľudí pracujúcich v školstve len minimálne,“ poznamenali z CVA.

V minulom roku klesol aj podiel učiteľských platov na priemernej mzde v národnom hospodárstve. Pedagógovia na základných a stredných školách v roku 2022 zarábali v priemere 118,9 percenta priemernej mzdy v národnom hospodárstve. „Pritom rok predtým to bolo 125,7 percenta a v roku 2020 dokonca až 130,4 percenta. Je to výrazne strmý pád a učiteľská profesia sa môže stať ešte menej atraktívna,“ uviedli analytici.

Učiteľské platy pravdepodobne stúpnu len mierne

Podľa CVA sa tento rok očakáva výraznejší nárast učiteľských platov. „Od januára vzrástli tarifné platy o desať percent a o ďalších 12 percent stúpnu v septembri. Ak zarátame aj zvyšovanie tarifných platov o tri percentá od polovice minulého roka, dostávame sa na zvýšenie o 16,1 percenta. Lenže taký vysoký nárast to zrejme nebude,“ tvrdia z CVA. Poukázali na to, že zamestnanci škôl už nedostanú odmenu 500 eur a v skutočnosti tak ich platy pravdepodobne stúpnu približne len o 13 percent. „Ministerstvo financií však odhaduje, že inflácia by mala dosiahnuť 9,8 percenta. A to znamená, že reálne učiteľské platy pravdepodobne stúpnu len mierne,“ doplnili.

Platový automat podľa vzoru lekárov

Analytici konštatujú, že ak chceme do škôl pritiahnuť talentovaných ľudí, je potrebné zaviesť predvídateľnú a dlhodobú stratégiu zvyšovania platov. Pomôcť by im podľa nich mohol platový automat podľa vzoru lekárov. Za úvahu stojí aj zavedenie príplatku pre ľudí pracujúcich v regiónoch, kde sú vyššie životné náklady, prípadne vyššia konkurencia zo strany iných zamestnaní, a tak je v školách nedostatok zamestnancov.