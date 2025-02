Ubytovacie zariadenia na Slovensku dosiahli v súhrne za celý rok 2024 tržby takmer 613 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, čo predstavuje medziročný nárast o takmer deväť percent, informoval Štatistický úrad.

Z regionálneho hľadiska najvyšší objem tržieb nad 125 miliónov eur dosiahli ubytovatelia v troch turisticky najvýznamnejších regiónoch, a to v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Dynamika medziročného rastu tržieb v regiónoch dosahovala od šesť percent v Trenčianskom kraji do trinásť percent v Banskobystrickom a Košickom kraji. Porovnanie vývoja vlaňajších tržieb v dlhom časovom horizonte je možné iba obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali inou metodikou – vrátane DPH.

Štyridsaťpercentný podiel na celkových tržbách (242 miliónov eur) tvorili zahraniční návštevníci. Najvyššie tržby od cudzincov (89 miliónov eur) zaznamenal Bratislavský kraj.

V súhrne za celý vlaňajšok poskytovalo na Slovensku ubytovacie služby 5 265 zariadení, o 234 viac ako rok predtým. Návštevníkom bolo k dispozícii 79-tisíc izieb a 239-tisíc lôžok. Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 27,7 percenta a využitie izieb 32,4 percenta.