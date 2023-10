Investori do nehnuteľností by mali vyčleniť oveľa viac zdrojov na renováciu starých budov, aby spĺňali klimatické ciele. Je to lepšie riešenie, než stavať stále nové objekty, ktoré budú uhlíkovo neutrálne. To sú zistenia, ktoré zverejnila UBS Group, pričom Inštitút udržateľnosti a vplyvu švajčiarskej banky vyzýva na „modernizačnú revolúciu“.



„Investori musia vždy zvažovať riziká oproti finančným výnosom od prípadu k prípadu,“ povedal pre Bloomberg Michael Baldinger, riaditeľ pre udržateľnosť UBS. Vyskytnú sa síce podľa neho prípady, keď nové budovy môžu vďaka novým materiálom a technológiám priniesť zníženie emisií a optimalizáciu spotreby energie. UBS sa však zasadzuje za dovybavenie existujúcich, pretože v mnohých prípadoch to môže „zlepšiť výnosy z prenájmu, pridať v priebehu času budovám hodnotu a ochrániť ich, aby nezostali na trhu nevyužité,“ povedal M. Baldinger.

Dodatočné vybavenie starých budov môže ušetriť až 75 percent uhlíka, ktorý by sa uvoľnil, ak by bola postavená ekvivalentná nová konštrukcia, odhaduje UBS.



Podľa Environmentálneho programu Organizácie Spojených národov v roku 2021 produkovali budovy vo svete približne 37 percent emisií oxidu uhličitého súvisiacich s energiami a procesmi. V súčasnosti sa každý rok dodatočne vybaví len jedno percent týchto nehnuteľností, zatiaľ čo 99 percent existujúcich budov nie je v súlade s cieľom eliminovať emisie do roku 2050, uviedla UBS.



Tak ako ostatné sektory ekonomiky, aj stavebníctvo má za cieľ nulové emisie do roku 2050. Väčšina dnešných budov bude stáť aj po tomto dátume, takže „o demolácii a prestavbe by sa malo uvažovať len vo veľmi zriedkavých prípadoch, keď ekonomické a sociálne výhody prevážia nad environmentálnymi nákladmi“, píše UBS vo svojej správe.



Pod modernizáciou si banka predstavuje všetko od zlepšenia energetickej účinnosti budovy až po inštaláciu izolácie, optimalizáciu vetrania, minimalizáciu spotreby energie, prepnutie zdrojov tepla na elektrické alebo geotermálne a maximalizáciu výroby energie namieste.

Majitelia nehnuteľností majú tendenciu uprednostňovať demoláciu a novú výstavbu, pretože podľa UBS je to cesta k vyšším nájmom. „Neefektívne budovy budú pravdepodobne aj naďalej zaťažovať klimatické súvahy investorov a môžu sa ukázať ako menej atraktívne pre nájomníkov z dôvodu vysokých účtov za energiu a nízkeho hodnotenia udržateľnosti,“ dodala banka.