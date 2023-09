Spoločnosť Uber varovala, že najnovšie návrhy Bruselu týkajúce sa práv zamestnancov, ju de facto prinútia ukončiť aktivity v Európskej únii, pretože v prípade ich prijatia dôjde až k 40-percentnému zvýšeniu ceny služieb, ktoré poskytuje.

Vedúca divízie mobility Uberu v Európe Anabel Díazová vyzvala europoslancov, ktorí tento týždeň diskutujú o pracovnoprávnej smernici EÚ, aby mali na zreteli „túžbu samostatne zárobkovo činných osôb po flexibilite“, napísal denník Financial Times.



„Ak Brusel prinúti Uber, aby preklasifikoval vodičov a kuriérov v celej EÚ, mohli by sme očakávať 50 až 70-percentné zníženie počtu pracovných príležitostí,“ povedala A. Díazová. To by spôsobilo, že Uber prestane fungovať v stovkách z troch tisíc miest v celej EÚ, ktoré dnes obsluhuje, dodala.



Nový zákon dáva vodičom plné pracovné práva, čo by Uber prinútilo zvýšiť ceny, ktoré platia spotrebitelia, dodala vedúca európskej divízie. „Podľa odhadov Európskej komisie by to mohlo zvýšiť ceny pre spotrebiteľov vo veľkých mestách až o 40 percent a s menším počtom vodičov bude treba očakávať výrazne dlhšie čakacie doby,“ priblížila.



Tieto komentáre prichádzajú v čase, keď Európska komisia, parlament a Rada ministrov odštartovali rokovania o konečnom znení nového zákona, ktorý je zameraný na zlepšenie ekonomických podmienok zamestnancov. Zákon pravdepodobne predstaví významnú zmenu oproti súčasnému stavu v EÚ, kde sa väčšina pracovníkov platforiem považuje za samostatne zárobkovo činné osoby, čo znamená, že nemajú prístup k pracovným právam a výhodám, ako je otcovská dovolenka a minimálny plat.



V rozhovore pre Financial Times A. Díazová varovala pred dôsledkami navrhovanej legislatívy EÚ, ktorá by ľuďom, ktorí pracujú pre digitálne platformy, poskytla práva pracovníkov na plný úväzok. Poprela však, že by zmeny v zákone negatívne ovplyvnili ziskovosť Uberu v Únii. „Toto nie je o ziskoch Uberu,“ povedala. „Už sme preukázali našu schopnosť rásť na miestach ako Nemecko a Španielsko pomocou modelu zamestnania tretej strany.“



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Ide o stanovenie jasného kritéria pri pohľade na fakty. Ak je platforma v skutočnosti zamestnávateľ, potom ľudia, ktorí pre ňu pracujú, majú nárok na rovnaké práva a ochranu ako pracovníci v offline svete.“