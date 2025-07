Po uplynutí materskej dovolenky mení zamestnávateľa 52 percent žien, kým 33 percent ostáva u pôvodného, vyplýva z prieskumu občianskeho združenia Akčné ženy, ktorého sa zúčastnilo 306 respondentov (92 percent žien a osem percent mužov).

„Medzi najväčšie prekážky po návrate do pracovného pomeru patria problémy so strážením detí (60 percent), nedostatočná flexibilita zamestnávateľa (57 percent), chýbajúca podpora zo strany zamestnávateľa (43 percent), nedostatok miest v škôlkach a jasliach a finančné dôvody,“ uviedla zakladateľka združenia Martina Novotná.

Na plnej materskej dovolenke celé tri roky zostáva 28 percent žien. Spolu 34 percent rodičov strávilo na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke viac ako tri a pol roka, najčastejšie z dôvodu starostlivosti o viaceré deti. Ďalších 21 percent na nej zostalo v rozmedzí od dva a pol do troch rokov. Dvanásť percent žien vychováva deti samo.

Pre nedostatok flexibility v práci, potrebu byť viac s deťmi, či nespokojnosť s predchádzajúcim zamestnávateľom začnú mnohí rodičia aj podnikať (16 percent). Na zosúladenie pracovného a rodinného života vyžaduje 64 percent opýtaných možnosť pracovať z domu, 59 percent chce skrátený úväzok a 58 percent možnosť postupného odchodu detí do škôlky. Vyše 40 percent by privítalo aj možnosť umiestniť dieťa do firemných jaslí alebo škôlky.

Flexibilný pracovný čas má v súčasnosti 52 percent respondentov, pričom možnosť pracovať z domu využíva 45 percent. Dlhú pauzu v práci vnímajú mnohí ľudia aj ako ekonomickú brzdu, pretože neskorší návrat do práce odsúva kariérny postup.