Apple, Amazon, eBay, Uber, Spotify, PayPal, Venmo, Meta, Electronic Arts či Nintendo – to je len malá ukážka spoločností, ktorým by Elon Musk mohol čoskoro konkurovať. Zmena značky Twitteru na „X“ je viac než len zmenou názvu, píše NBC News. Miliardár označil tento krok za doteraz najväčší v premene kedysi malej mikroblogovacej aplikácie na aplikáciu „pre všetko“. Na inšpiráciu spomenul čínsku WeChat.



„Na WeChate v Číne sa v podstate žije, pretože je to také použiteľné a užitočné pre každodenné potreby. Myslím si, že ak niečo také dokážeme dosiahnuť, alebo sa k tomu na Twitteri aspoň priblížime, bol by to obrovský úspech,“ povedal E. Musk v júni 2022 počas jeho prvého stretnutia so zamestnancami Twitteru.



Je to vízia, ktorú teraz zopakovala generálna riaditeľka Linda Yaccarinoová. „X je budúci stav neobmedzenej interaktivity so zameraním na zvuk, video, správy, platby či bankovanie. Vytvára globálny trh pre nápady, tovar, služby a príležitosti,“ napísala L. Yaccarinoová, ktorá predtým šéfovala reklame v NBCUniversal.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

Vytvorenie aplikácie pre všetko prináša so sebou množstvo výziev, ktorým bude čeliť. Predovšetkým je to tvrdá konkurencia, ale aj prekážky z pohľadu regulácie, rôzne sú tiež preferencie spotrebiteľov. „Keďže máme tieto aplikácie, ktoré už majú milióny používateľov, akú novinku nám Twitter ponúkne, ktorú nezískame zo všetkých ostatných aplikácií, ktoré máme?“ pýta sa profesorka zodpovednej umelej inteligencie na Michiganskej štátnej univerzite Anjana Susarlaová.

Bloomberg pripomína, že aj Facebook strávil roky investovaním do projektu s názvom Libra, ktorý mal spôsobiť revolúciu v cezhraničných platbách. Problémom však boli regulačné úrady a tak od plánov upustil. Google pripravoval digitálnu finančnú ponuku a dokonca vybral 11 bánk ako partnerov, než zrazu celý plán zrušil. Amazon.com zvažoval ponúkanie bežných účtov pre spotrebiteľov, no toto úsilie sa nikdy nestalo realitou.

Populárne v Ázii

„Aplikácie na všetko“, ako ich E. Musk rád nazýva, sú v Ázii populárne. Čínsky WeChat spája okamžité správy, sociálne médiá aj platobné služby do jednej aplikácie. Na ázijských trhoch boli úspešné aj ďalšie superaplikácie ako Grab v Singapure a Gojek v Indonézii. Podľa spoločnosti CB Insights, ktorá analyzuje trendy v technologickom priemysle, sa tento model na trhoch v USA a Európe ešte len musí presadiť.



Možno najväčšou výzvou bude urobiť z Twitteru „finančnú veľmoc“, čo už E. Musk mnohokrát spomenul. Šéfkonzultant pre začínajúce finančné technológie Davidson Oturu povedal, že „X“ bude zaostávať za zavedenými finančnými službami Apple, ako sú Apple Pay a Apple Pay Later.

„Prinútiť ľudí opustiť Apple a ekosystém, ktorý vytvoril, aby presedlali na Twitter, a tam vykonávali bankové a finančné transakcie, bude zložité,“ povedal.



Podľa správy Deloitte by Muskova aplikácia „na všetko“ čelila v Spojených štátoch a Európe prísnejším zákonom o ochrane osobných údajov. D. Oturu poznamenal, že Čína má „veľmi neprehľadný systém pravidiel ochrany osobných údajov“, ktorý nemožno porovnávať so systémom fungujúcim na Západe.



Muskove zmeny Twitteru prichádzajú v čase, keď spoločnosť bojuje s poklesom príjmov z reklamy, ktoré sú jeho hlavným zdrojom financií. Sám majiteľ spoločnosti začiatkom mesiaca priznal, že príjmy z reklamy klesli o 50 percent.