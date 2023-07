Miliardár Elon Musk v nedeľu uviedol, že plánuje zmeniť logo sociálnej siete Twitter, ktorú vlastní. Známeho modrého vtáčika má nahradiť písmeno X.

Musk, ktorý vlastní aj spoločnosti Tesla a SpaceX, v sérii príspevkov na Twitteri avizoval, že zmenu by chcel celosvetovo uskutočniť už v pondelok. „A čoskoro sa rozlúčime so značkou Twitter a postupne aj so všetkými vtákmi,“ napísal.

Elon Musk sa stal majiteľom Twitteru vlani v októbri, odkúpil ho za zhruba 44 miliárd dolárov. Táto sociálna sieť odvtedy prešla niekoľkými zmenami a zaznamenala viacero ťažkostí. Musk po príchode na čelo Twitteru prepustil mnoho zamestnancov vrátane takzvaných moderátorov obsahu, ktorí odstraňovali nenávistné prejavy.

Majiteľ Twitteru v máji angažoval na post výkonnej riaditeľky tejto sociálnej siete Lindu Yaccarinovú, ktorá predtým pôsobila vo vedení americkej mediálnej spoločnosti NBCUniversal ako manažérka špecializujúca sa na reklamný priemysel.