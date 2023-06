Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter bude rešpektovať pravidlá Európskej únie týkajúce sa moderovania obsahu, známe ako Zákon o digitálnych službách. V rozhovore pre francúzsku televíziu to uviedol majiteľ spoločnosti Elon Musk, informuje portál Politico.

„Ak bude vydaný zákon, Twitter sa zaväzuje ho dodržiavať,“ povedal moderátorke Anne-Sophie Lapix v predtočenom rozhovore, ktorý odvysielali vo francúzskom dabingu na France 2.

Je otázne či to dokáže

Twitter je podľa úniového zákona o moderovaní obsahu považovaný za veľmi veľkú platformu, čo znamená, že bude musieť od 25. augusta zaviesť opatrenia proti šíreniu falošných správ. Francúzsky minister pre digitálnu transformáciu a telekomunikácie Jean-Noël Barrot sa nedávno vyjadril, že sa „obáva“, že platforma nedokáže dodržiavať pravidlá, pripomína Politico.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton by mal tento týždeň so svojím tímom navštíviť sídlo Twitteru v Spojených štátoch, aby vykonali záťažové testy platformy.

Musk počas rozhovoru tiež skonštatoval, že Twitter bude dodržiavať zákon, ale nepôjde ďalej. Tvrdil pritom, že od jeho nástupu do funkcie sa výskyt nenávistných prejavov znížil o 30 percent a to aj napriek tomu, že mu Lapix ukázala štatistiky, ktoré hovorili o opaku, vrátane štúdie Inštitútu pre strategický dialóg, ktorá odhalila 105-percentný nárast antisemitských príspevkov.

„Sú nechutné, no nie nezákonné“

Multimiliardár a samozvaný zástanca absolútnej slobody prejavu si podľa vlastných slov myslí, že definícia nenávistných prejavov by nemala byť príliš široká, pretože by mohla viesť k cenzúre. Keď mu následne moderátorka ukázala tweety, v ktorých sa ich autori minulý týždeň tešili z potopenia lode s migrantmi pri Grécku, Musk pripustil, že sú „nechutné“, no ak nie sú nezákonné, mali by podľa neho zostať na internete.

Politico zároveň pripomína, že i keď sa francúzski zákonodarcovia obávajú toho, ako Musk vedie Twitter, v súvislosti s jeho výrobcom elektromobilov Tesla sú omnoho nadšenejší.

Podľa Muska je „veľmi pravdepodobné“, že Tesla bude v nadchádzajúcich rokoch vo Francúzsku „robiť veľmi dôležité veci“, avšak nepotvrdil, že v krajine postaví gigafabriku. V piatok sa tiež stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

O investície spoločnosti Tesla sa uchádzajú viaceré štáty Únie, vrátane Francúzska, Španielska a Talianska, ktoré dúfajú, že sa práve u nich bude nachádzať druhá európska továreň automobilky.