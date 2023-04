Film Vlk z Wall Street z roku 2013 je už na internete považovaný za kultovú záležitosť. Herec Leonardo DiCaprio v ňom stvárňuje kontroverzného burzového makléra Jordana Belforta, ktorý nie vždy dodržiava zákon. Platformami Discord a Reddit kolujú tisíce memečiek inšpirovaných scénami z filmu a fanúšikovia si na internetových obchodoch Ebay, Etsy či Redbubble pre seba môžu niečo malé vybrať z pestrej ponuky plagátov, oblečenia či obalov na telefón.

Produkčná firma Red Granite Pictures, ktorá stojí za zrodom tohto filmu a vlastní k nemu autorské práva, nemá z týchto predajov ani cent. Rozhodla sa preto začať predávať nezameniteľné tokeny (NFT).

Cieľom firmy je získať od fanúšikovskej základne nejaké tie peniaze navyše a bojovať proti pirátstvu. „Ide o spôsob ochrany duševného vlastníctva,“ vysvetlil hlavný finančný riaditeľ produkčnej firmy Randy Hermann.

Za sto a viac dolárov si tak fanúšikovia budú mať možnosť kúpiť zberateľské NFT inšpirované scénami z tohto megahitu pod režisérskou taktovkou Martina Scorseseho, ktorému sa v kinách podarilo zarobiť viac než 400 miliónov dolárov. Kúpou tokenu sa vlastníci automaticky stanú členmi online komunity, kde budú môcť nakupovať rôzne predmety z filmu vrátane rekvizít či kostýmov, ako aj počúvať remixy skladieb zo soundtracku.

Členovia tejto online komunity – ktorých Red Granite odhaduje na desaťtisíce – budú môcť hlasovať za témy, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre pokračovanie prvého filmu alebo spin-offy. Red Granite má v pláne organizovať aj rôzne živé podujatia, napríklad párty v štýle Vlka z Wall Street. Produkčná firma chce takisto vydávať autorizované digitálne umenie založené na hláškach z filmu, ktorými sa na YouTube a TikToku každý deň oháňajú stovky finančných influencerov.

Hoci ceny NFT v súčasnosti klesli a trh s kryptomenami prišiel o zhruba dve tretiny svojej hodnoty oproti vrcholu z roku 2022, Hollywood sa naďalej snaží prísť na to, ako tokeny využiť v boji proti pirátstvu či na posilnenie príjmov. Warner Bros. Pictures napríklad predstavil zbierku NFT pre trilógiu Pán prsteňov a Paramount Pictures urobil to isté v súvislosti so sci-fi franšízou Star Trek.