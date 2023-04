„Počas pohovoru sa zamestnávateľa nikdy nepýtajte na prácu z domu,“ radí generálny riaditeľ súkromnej investičnej spoločnosti RSE Ventures Matt Higgins v článku pre portál CNBC. On sám proti nej nič nemá, dokonca si myslí, že má mnoho výhod. Znižuje totiž zbytočné napätie na pracovisku a celkovo sú zamestnanci s aktívnejším spôsobom života vďaka nej spokojnejší.

Podľa investora je aj napriek tomu čas čeliť realite. Z prieskumu firmy GoodHire vyplynulo, že 78 percent manažérov by svojich zamestnancov rado videlo v priestoroch kancelárií aspoň niekoľko dní v týždni. Až 51 percent firiem by údajne „určite uvažovalo“ o znížení platov tým ľuďom, ktorí sa práce z domu odmietajú vzdať.

Generálni riaditelia mnohých firiem vrátane zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga či šéfa Tesly Elona Muska začali biť na poplach a po novom sa čoraz viac prikláňajú k návratu zamestnancov do práce. Meta napríklad zašla až tak ďaleko, že novým zamestnancom dočasne prestala ponúkať možnosť home officu.

M. Higgins preto vysvetľuje, že otázky ohľadom práce z domu by počas pohovoru mohli v zamestnávateľoch evokovať zlé nastavenie priorít. Sám investor ich považuje za varovné signály. Spoločnosti podľa neho radšej uprednostnia uchádzačov, ktorí sú menej kvalifikovaní, no ochotní sa v práci „ukázať“ častejšie. Pôsobia totiž odhodlanejšie.

Nádejní zamestnanci by preto s otázkami súvisiacimi s prácou z domu mali radšej počkaj do druhého výberového kola. Počas prvého pohovoru by kandidáti mali dbať najmä na skvelý prvý dojem, pretože je väčšia šanca, že pri druhom stretnutí budú manažéri ochotnejší urobiť nejaké ústupky a s prácou z domu súhlasiť.