Prvý turecký výrobca elektromobilov plánuje začať s vývozom do Európy od konca roka 2024. Má to byť vyústením projektu v hodnote 3,5 miliardy eur, ktorý prezident Recep Tayyip Erdogan pred nedeľnými prezidentskými a parlamentnými voľbami predstavil ako kľúčový vládny úspech, informuje Bloomberg.



Togg v súčasnosti vyrába autá na uspokojenie domácich objednávok, uviedol generálny riaditeľ Gürcan Karakaš. „Naše inteligentné vozidlá pre európsky trh začneme vyrábať koncom roka 2024, počnúc škandinávskymi krajinami, pretože tieto trhy sú viac naklonené elektromobilom.“ Výrobca zdvojnásobí predaj na viac ako 50-tisíc kusov v roku 2024, v tomto roku je v pláne 28-tisíc kusov.



Erdogan, jeho manželka a niekoľkí ministri, ako aj ďalší členovia Strany spravodlivosti a rozvoja sa už v apríli prevážali na prvých toggoch, ktoré zišli z výrobnej linky. Aj keď je Togg podporovaný vládou prostredníctvom daňových úľav a stimulov, je to súkromná spoločnosť. Vláda mu pozemok poskytla zdarma, pričom výrobca navyše získal garanciu nákupu 30-tisíc vozidiel do konca roku 2035. „Podobnú vládnu podporu má aj mnoho ďalších automobilových projektov,“ povedal riaditeľ.



Prvý model, SUV segmentu C s názvom T10X s jedným a dvoma motormi s dojazdom 314 až 523 kilometrov, bol predstavený v októbri a výroba sa začala začiatkom tohto roka. Na budúci rok spoločnosť plánuje model sedan alebo kupé. Inžinieri Togg pri návrhoch áut spolupracovali so svetoznámou dizajnérskou a karosárskou firmou Pininfarina.

Vláda má záujem propagovať Togg ako národný projekt. G. Karakaš v tejto súvislosti uviedol, že približne 76 percent vozidla je vyrobených na domácom trhu 130 dodávateľmi. „Záleží na tom, komu prislúchajú práva duševného vlastníctva, nie kde sú vyrobené jednotlivé diely. Práva duševného vlastníctva Togg máme v Turecku,“ povedal. Celkové investície budú do roku 2028 predstavovať 3,5 miliardy eur. Z toho 1,8 miliardy eur firma získala od akcionárov a z úverov, ktoré sa majú byť preinvestované do konca tohto roka.