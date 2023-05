O budúcom tureckom prezidentovi sa rozhodne až v druhom kole volieb 28. mája, oznámil v pondelok šéf tureckej volebnej komisie Ahmet Yener.

Prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vládne v krajine už 20 rokov, má náskok pred svojím hlavným súperom Kemalom Kiličdaroglom, ale nedosahuje počet hlasov potrebný pre víťazstvo už v prvom kole.

Hlasovalo takmer 89 percent voličov

Podľa vyjadrenia predsedu Najvyššej volebnej komisie z pondelka popoludnia predbežné, takmer kompletné výsledky nedeľňajších prezidentských volieb ukazujú, že Erdogan získal 49,51 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavného súpera, opozičného kandidáta Kemala Kiličdarogla podporilo 44,88 percenta voličov. Na treťom mieste skončil s 5,17 percentami pravicový kandidát Sinan Ogan.

Podľa Ahmeta Yenera ešte nebolo zrátaných 35 874 hlasov odovzdaných v zahraničí, no tie by už nič nezmenili na tom, že ani jeden z kandidátov nezískal viac než 50 percent hlasov potrebných na víťazstvo už v prvom kole prezidentských volieb.

Predvolebné prieskumy naznačovali, že by už v prvom kole volieb mohol zvíťaziť Erdoganov súper Kiličdaroglu. Úradujúci prezident však napokon získal viac hlasov, než sa očakávalo.

Oprávnených voliť bolo vyše 64 miliónov ľudí, vrátane voličov v zahraničí, a hlasovalo takmer 89 percent z nich.

Gratulácie k „masovej" účasti

Šéfovia Európskej únie Ursula von der Leyenová a Charles Michel v pondelok zablahoželali tureckým voličom k veľmi vysokej účasti na nedeľňajších voľbách a ocenili to ako víťazstvo pre tureckú demokraciu.

„Je to veľmi jasný znak, že turecký ľud je odhodlaný uplatňovať si svoje demokratické práva voliť a že si váži demokratické inštitúcie," uviedla predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová.

Predseda Európskej rady Charles Michel tiež zagratuloval „tureckým občanom" k účasti vo voľbách, ale ani jeden z vrcholných predstaviteľov EÚ sa nevyjadril k tomu, či dlhodobá, ale už pomaly poľavujúca snaha Turecka napokon povedie k členstvu v Únii.

Neistota pre trhy

Polarizujúca kampaň rozkolísala trhy. Turecké akcie sa v pondelok prepadli až o 6,7 percenta a následne sa obchodovanie zastavilo. Líra v pondelok popoludní v Istanbule klesla o 0,4 percenta na 19,66 za dolár, informuje agentúra Bloomberg.



„Dva týždne neistoty je scenár, ktorý sa trhom vôbec nepáči," vyjadril sa špecialista na turecké trhy v KNG Securities Cagri Kutman.



Bloomberg pripomína, že práve Erdoganov prístup k ekonomike bude pravdepodobne dominovať záverečnej časti kampane.



Líra je pod tlakom, odkedy Erdogan od roku 2018 zintenzívnil množstvo neortodoxných politík vrátane štátnych intervencií na devízových trhoch a znižovania úrokových sadzieb, a to aj napriek prudkému nárastu inflácie. Turecko bude v nadchádzajúcich týždňoch pod tlakom, aby zdvojnásobilo úsilie o udržanie stabilného kurzu líry.



Najbližšie zasadnutie centrálnej banky, na ktorom sa stanovia úrokové sadzby, sa uskutoční 25. mája, tri dni pred druhým kolom volieb.



„Očakával by som, že Erdogan a jeho vláda budú do druhého kola za každú cenu udržiavať stabilitu trhu," uviedol vedúci produktového oddelenia spoločnosti Medley Global Advisors v New Yorku Nick Stadtmiller. Akýkoľvek pokles tureckých trhov „by naznačoval trhlinu v brnení Erdoganovej politiky".