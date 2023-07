Taiwanskému výrobcovi čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) klesol v druhom štvrťroku čistý zisk o 23 percent na 181,8 miliardy taiwanských dolárov (TWD); (5, 207 mld. eur). Po pandémii covidu-19 sa ďalej znížil dopyt po jeho čipoch používaných do áut, mobilných telefónov a do serverov. Spoločnosť to uviedla vo svojom oznámení. Je to prvý kvartálny pokles čistého zisku spoločnosti od druhého kvartálu 2019.

Tržby najväčšieho zmluvného výrobcu čipov a najhodnotnejšej ázijskej firmy s akciami na burze klesli oproti predchádzajúcemu roku o desať percent na 480,84 miliardy taiwanských dolárov. Tržby aj zisk ale prekonali odhady analytikov.

Za celý rok 2023 spoločnosť TSMC predpovedá pokles tržieb o desať percent. Očakáva však, že tržby za tretí štvrťrok stúpnu na približne 16,7 až 17,5 miliardy amerických dolárov z 15,68 miliardy USD v predchádzajúcom kvartáli vďaka silnému dopytu po jej 3nm technológii.

TSMC je špičkovým výrobcom najpokročilejších procesorov na svete, vrátane čipov, ktoré sa nachádzajú v najnovších iPhonech, iPadoch a počítačoch Mac. Dopyt po spotrebnej elektronike však po pandémii klesol. Predtým ju pandémia zvýšila, čo podnietilo výrobcov šikovných telefónov a počítačov k hromadeniu čipov. Teraz sa tieto spoločnosti stretávajú s nadbytočnými zásobami, pretože spotrebitelia obmedzujú nákupy tohto tovaru kvôli rastúcej inflácii.

To viedlo k poklesu cien čipov. V máji najväčší zákazník spoločnosti TSMC Apple oznámil, že celkové tržby klesli už druhý štvrťrok v rade.