Tržby slovenských spoločností dosiahli v minulom roku takmer 87,2 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 13,8 percenta. Čistý zisk firiem atakoval 4,5 miliardy eur a medziročne stúpol o 3,4 percenta.

Na základe účtovných závierok, ktoré sú súčasťou daňových priznaní, o tom informuje spoločnosť Finstat. K utorku (4. 4.) ich zverejnilo viac ako 130 tisíc slovenských firiem.

Dane z príjmu klesli o dve percentá

„Napriek rastúcim nákladom v dôsledku inflácie a neistým zajtrajškom sa počet spoločností v strate a v zisku významne nemenil," uvádza ďalej Finstat. V zisku tak vlani bolo 56,4 percenta podnikov, v strate 34,4 percenta a približne 9 percent ostalo na nule.

Počet firiem v zisku pritom rástol takmer rovnakým tempom ako v roku 2021. Počet podnikov v strate sa zvýšil o 6,4 percenta a počet spoločností, ktoré skončili na nule, zaznamenal najnižší medziročný rast za posledné štyri roky, a to o 14,8 percenta.

V uplynulom roku firmy odviedli v podobe dane z príjmu do štátneho rozpočtu celkov 1,36 miliardy eur. V predošlom toku to bolo o približne 28 miliónov eur viac, čo predstavuje medziročný pokles o 2 percentá.

Rástli aj dlhodobé úvery

Dôvodom bola najmä nižšia splatná daň spoločností ako napríklad eustream, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a SPP – distribúcia. Splatná daň v roku 2021 pritom medziročne narástla o 18,9 percenta a výrazne poskočila oproti predošlým rokom.

Kým v predošlých rokoch sa celkové úvery pohybovali okolo 9 miliárd eur, tak v roku 2022 prekročili dvojcifernú hranicu a medziročné stúpli o 11,7 percenta na viac ako 10,4 miliardy eur.

Výraznejším tempom rástol objem bežných úverov so splatnosťou do jedného roka, a to o 19,6 percenta medziročne. Dlhodobé úvery so splatnosťou viac ako jeden rok rástli medziročne o 6,3 percenta. Napriek tomu majú stále dlhodobé bankové úvery väčšinový 56,8-percentný podiel.