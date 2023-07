Svetový trh s luxusným tovarom napriek hospodárskej neistote pokračuje vo výraznom raste. Predaje prémiových hodiniek, oblečenia, šperkov alebo obuvi sa v 1. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 11 percent. Oznámila to poradenská spoločnosť Bain.

V roku 2022 celosvetové tržby z predaja luxusného tovaru dosiahli rekordných 345 miliárd eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast približne o 19 percent. V aktuálnom roku spoločnosť Bain očakáva ďalší nárast o päť až 12 percent v závislosti od hospodárskeho vývoja. Do roku 2030 by sa hodnota trhu s luxusnými tovarmi mohla zvýšiť dokonca až na 570 miliárd eur, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2020.

Pozitívny vývoj v segmente prémiových produktov podporuje najmä oživenie cestovného ruchu v Európe po zrušení pandemických obmedzení. Vývoj v odvetví sa v jednotlivých regiónoch líši. Zatiaľ čo európsky trh a aj Čína zaznamenávajú silnú dynamiku, USA zápasia so zníženou nákupnou aktivitou.