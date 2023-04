Bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi hrozia štyri roky väzenia za každý z 34 bodov obžaloby, ktorú voči nemu vzniesla prokuratúra v New Yorku. Teoreticky by mu teda mohol súd vymerať až 136 rokov za mrežami. Podľa amerických médií však nie je pravdepodobné, že by Trumpa čakalo väzenie. Ako doteraz netrestaná osoba by totiž zrejme mohol odísť s podmienkou.

Falšovanie obchodných dokumentov

Všetky body obžaloby vinia Trumpa z rovnakého skutku, a to z falšovania obchodných dokumentov. Obvinenia sa týkajú transakcií spojených s vyplatením 130-tisíc dolárov pornoherečke Stormy Daniels tesne pred prezidentskými voľbami roku 2016. Žena tvrdí, že mala v minulosti s Trumpom mimomanželský pomer, čo exprezident odmieta. Peniaze dostala od Trumpovho právnika Michaela Cohena.

Falšovanie dokumentov je v New Yorku spravidla klasifikované ako priestupok. V Trumpovom prípade ho ale prokuratúra „povýšila“ na trestný čin. Všetky obvinenia voči Trumpovi sú trestné činy kategórie E, čo je najmenej závažná skupina trestných činov v New Yorku, s ktorými sa spája maximálny trest - štyri roky väzenia, vysvetľuje denník The New York Times (NYT).

Denník dodáva, že pri uznaní viny by sudca mohol exprezidentovi uložiť podmienečný trest. Web Politico vo svojej analýze obžaloby poznamenáva, že „sudcovia málokedy za takéto prehrešky nariadia obvineným väzenie“.

Porušenie newyorských i federálnych pravidiel

Aby mohli prokurátori obvinenia z falšovania dokumentov vzniesť na úrovni trestného činu, musia argumentovať, že cieľom tohto postupu bolo spáchať alebo zamaskovať iný zločin. Žalobca Alvin Bragg v utorok neobjasnil, o aké skutočnosti sa obžaloba v tomto smere bude opierať, naznačil však, že sa zameriava na údajné porušenie newyorských i federálnych pravidiel politických kampaní.

Braggov úrad platbu Stormy Daniels prezentuje ako prvok Trumpovej kampane, ktorého cieľom bolo zatajiť voličom potenciálne negatívne informácie. Prokuratúra prípad rámcovala ako súčasť širšej predvolebnej stratégie. Bragg tento postup vidí ako porušenie newyorského predpisu zakazujúceho vedenie volebnej kampane nezákonnými prostriedkami a obchádzanie federálnych pravidiel o finančných limitoch na volebnú kampaň.

Táto stratégia prokuratúry sa očakávala a mnohí komentátori tak už niekoľko dní poukazujú na jej slabiny. Spomínaná je neistá dôveryhodnosť právnika Cohena ako kľúčového svedka, nejasnosti okolo premlčacej lehoty spojenej s danými skutkami a tiež nepreverená snaha spojiť štátnu obžalobu s federálnym právom.

„Z obsahového hľadiska môže byť nejasné, či je úplatok milenca výdavok na kampaň alebo osobná záležitosť. Z hľadiska právneho procesu, odvolávať sa na federálne právo nastoľuje otázku, či sa prokurátor môže opierať o federálny zločin,“ uvádza denník NYT.

Nad týmto bodom sa v stredu pozastavila tiež agentúra AP, ktorá ho označuje za možnú cestu pre obhajobu, ako sa usilovať o ukončenie procesu ešte pred hlavným pojednávaním. „Prokurátor neponúkol podrobnú právnu analýzu ohľadom toho, ako sa s tým vysporiadajú, ako by mohli prekonať tieto potenciálne prekážky," komentoval vývoj odborník na volebné právo Richard Hasen, ktorý pôsobí na Kalifornskej univerzite v Los Angeles. „A potenciálne by to mohlo prípad na dlhý čas zabrzdiť,“ dodal.