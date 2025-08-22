Americké ministerstvo zahraničných vecí preveruje záznamy viac ako 55 miliónov cudzincov, ktorí sú držiteľmi platných víz, z dôvodu ich možného odobratia pre porušenie imigračných pravidiel, ktoré by mohli viesť až k deportácii.
Rezort uviedol, že všetci držitelia amerických víz podliehajú „neustálemu preverovaniu“ s ohľadom na akékoľvek náznaky, že by mohli byť nespôsobilí.
Ministerstvo hľadá indikátory nespôsobilosti vrátane pobytu po vypršaní platnosti víz, trestnej činnosti, ohrozenia verejnej bezpečnosti, účasti na teroristickej aktivite alebo podpory teroristickej organizácie.
„Preverujeme všetky dostupné informácie vrátane policajných záznamov alebo záznamov imigračných úradov, ktoré naznačujú potenciálnu nespôsobilosť,“ upresnil rezort, pričom prihliada aj na aktivitu cudzincov na sociálnych sieťach.
Od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu sa Washington zameriava na deportáciu migrantov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú v Spojených štátoch, ako aj na držiteľov študentských či návštevníckych víz.