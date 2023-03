Americký ex-prezident Donald Trump v sobotu usporiadal v meste Waco v štáte Texas prvé zhromaždenie v rámci svojej kampane týkajúcej sa jeho kandidatúry v prezidentských voľbách v roku 2024. Na podujatí útočil na svojich politických protivníkov a zaujal ľahostajný prístup k možnej žalobe, ktorej by mohol čeliť v prípade, v ktorom je vyšetrovaný pre údajný úplatok pornoherečke Stormy Danielsovej.

Trump pred svojimi priaznivcami na margo prípadu uviedol, že newyorský prokurátor Alvin Bragg ho pod pod záštitou „ministerstva nespravodlivosti“ vyšetroval pre niečo, „čo nie je trestný čin, priestupok, ani aféra“. Dodal, že Danielsovú nikdy nemal rád, pričom ju nazval „konskou tvárou“.

Bragg ex-prezidenta vyšetruje pre úplatok vo výške 130-tisíc amerických dolárov, ktorý údajne dal pred prezidentskými voľbami v roku 2016 pornoherečke Stormy Danielsovej, aby mlčala o ich pomere.

Ex-prezident v sobotu 18. marca bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v utorok 21. marca očakáva svoje zatknutie a vyzval svojich priaznivcov na protest. K zatknutiu však doteraz nedošlo.

Bol by prvým obžalovaným zo zločinu

Ak by bol Trump v prípade obvinený, stal by sa vôbec prvým americkým prezidentom (bývalým alebo úradujúcim), ktorý by bol obžalovaný zo zločinu.

Newyorská polícia už medzičasom rozostavila barikády pred Braggovou prokuratúrou, mrakodrapom Trump Tower a Manhattanským trestným súdom, kde v prípade obžaloby budú Trumpa súdiť. Rozhodnutie môže padnúť najskôr na budúci týždeň.

Trumpova výzva na protesty posilnila obavy, že môže spustiť podobné násilie ako pri útoku na americký Kongres 6. januára 2021.