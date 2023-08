Bývalý americký prezident Donald Trump označil v utorok obžalobu, ktorú proti nemu vzniesli v americkom štáte Georgia, za „zmanipulovanú“. Obvinenia súvisia s prezidentskými voľbami z roku 2020 a Trumpovou vtedajšou snahou zvrátiť ich tesný výsledok.

„Znie mi to ako zmanipulované!“ napísal v reakcii svojej sociálnej sieti Truth Social. „Prečo (ma) neobžalovali pred 2,5 rokmi? Pretože to chceli urobiť priamo uprostred mojej politickej kampane. Hon na čarodejnice!“ pokračoval ďalej exprezident.

Obžalovaných je 19 ľudí

Trumpa v noci na utorok v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte.

Obžalovaných bolo aj ďalších 18 ľudí vrátane Trumpovho bývalého osobného právnika Rudyho Giulianiho, ktorý po voľbách vyvíjal nátlak na miestnych zákonodarcov, a bývalého šéfa Trumpovej kancelárie Marka Meadowsa.

Vyše dvojročné vyšetrovanie v tomto štáte vedie prokurátorka okresu Fulton Fani Willisová, ktorá sa snaží zistiť, či sa Trump a jeho spojenci nezákonne pokúšali zvrátiť tesný výsledok prezidentských volieb v štáte Georgia z roku 2020.

Najnovšie obvinenia sú už štvrtými vznesenými voči 77-ročnému Trumpovi za uplynulých päť mesiacov. Zároveň ide o druhú obžalobu, ktorá sa týka jeho snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých prehral proti kandidátovi demokratov Joeovi Bidenovi.

Predčasný „únik“ obžaloby

Trumpovi právni zástupcovia vyjadril nesúhlas s predčasným „únikom“ obžaloby, ktorej text sa dostal do médií. Tvrdili, že sa tak stalo ešte pred tým, než v prípade vypovedali svedkovia, či ako sa mohla poradiť takzvaná veľká porota.

Takýto proces označili, rovnako ako aj samotný Trump vo svojich vyjadreniach, za chybný a protiústavný.

Prokurátorka Willisová by chcela, aby sa proces s Trumpom aj ostatnými obžalovanými konal v priebehu nasledovných šiestich mesiacov.

Uviedla tiež, že na exprezidenta a 18 ďalších obžalovaných boli vydané zatykače, pričom do 25. augusta majú čas na to, aby sa dobrovoľne vydali do rúk úradom. Willisová dodala, že jej zámerom je súdiť všetkých obžalovaných spoločne.