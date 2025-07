Televízna stanica CNN získala zvukovú nahrávku, na ktorej americký prezident Donald Trump na súkromnom večierku s darcami počas vlaňajšej predvolebnej kampane hovorí, že v minulosti ruského prezidenta Vladimira Putina varoval pred zbombardovaním Moskvy v prípade útoku na Ukrajinu.

„Povedal som Putinovi: Ak pôjdeš na Ukrajinu, zbombardujem celú Moskvu. Hovorím ti, nemám na výber,“ citovala CNN nahrávku. „Putin vtedy povedal, že mi neverí, ale veril mi,“ pokračoval Trump.

Televízia neuvádza, kedy presne Trump mohol Putinovi hovoriť o bombardovaní ruského hlavného mesta.

„Nemôžem to potvrdiť ani vyvrátiť, ani pokiaľ by som chcel. Či to je falošná nahrávka alebo nie, to takisto nevieme,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

CNN tvrdí, že šéf Bieleho domu podobným spôsobom varoval aj čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v prípade invázie na Taiwan. Podľa amerického prezidenta by Spojené štáty údajne zbombardovali Peking. „Myslel si, že som šialený,“ uviedol na nahrávke Trump a dodal, že s čínskym lídrom „nikdy nemal problém“.