Donald Trump opäť mieri vysoko. Tentoraz doslova – chce vybudovať vesmírny obranný systém, ktorý by dokázal zostreliť hypersonické rakety ešte predtým, než by zasiahli USA.

Nazval ho „Železná kupola pre Ameriku,“ čím odkazuje na izraelský protivzdušný systém. V skutočnosti sa však jeho vízia oveľa viac podobá na Reaganov program Hviezdnych vojen z 80. rokov. Ten bol ambiciózny, drahý a nakoniec nikdy nefungoval tak, ako sa plánovalo. R. Reagan chcel finančne vyčerpať rúcajúce sa sovietske hospodárstvo a prispieť ku koncu studenej vojny. Napriek obrovskému množstvu vynaložených prostriedkov (približne 32 miliárd dolárov) nepriniesol podstatnejšie výsledky. Prezident Bush preto v roku 1989 projekt podstatne obmedzil a jeho nástupca Bill Clinton ho v máji 1993 úplne zastavil.

Trumpova verzia má byť ešte veľkolepejšia. Hovorí sa o vesmírnych laserových zbraniach, aj o schopnosti zničiť nepriateľskú raketu ešte pred jej odpálením. Výborne to znie, ale je tu problém – technológia na niečo také jednoducho neexistuje.

Plán na papieri, realita je iná

D. Trump podpísal výnos, ktorým uložil ministrovi obrany Peteovi Hegsethovi, aby do 60 dní predstavil konkrétny plán na ochranu USA pred balistickými, hypersonickými a riadenými strelami.

Trumpovo nariadenie predpokladá nasadenie „vesmírnych interceptorov“ – siete satelitov, pričom niektoré majú byť vybavené laserovými zbraňami. Ak by tieto lasery zlyhali, systém by mal obsahovať aj ďalšiu vrstvu interceptorov umiestnených v nižších výškach.

“We’re going to build an Iron Dome over our country, because we want to protect ourselves.”



President Trump pledged to do this in an Agenda47 months ago.



He says it will all be made in the USA! pic.twitter.com/pZKXrghN1g — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) January 14, 2024

V pláne je aj niečo ešte odvážnejšie – schopnosť zničiť raketu ešte pred odpálením. Laicky povedané, Amerika by mohla preventívne zasiahnuť proti nepriateľským zbraniam skôr, než sa dostanú do vzduchu. Na papieri pôsobivé. V praxi však mimoriadne riskantné. Takýto zásah by mohol byť vnímaný ako akt vojny.

Odborníci tvrdia, že nepriepustný vesmírny raketový štít je prakticky nemožné vybudovať. „Neexistuje žiadna magická ochranná deka,“ povedal Tom Karako, odborník na raketovú obranu z washingtonského think-tanku CSIS.

Odhliadnuc od politických súvislostí, aj z čisto technologického hľadiska by bolo takéto riešenie extrémne náročné. Lasery schopné ničiť rakety na veľké vzdialenosti dnes neexistujú. Satelity by potrebovali obrovské zdroje energie, možno malé jadrové reaktory. Atmosféra by mohla oslabiť laserové lúče, čo ich robí menej účinnými.

Ďalším problémom sú náklady. D. Trump bude musieť presvedčiť Kongres, aby projekt financoval. Podľa správy americkej Národnej akadémie vied z roku 2012 by „aj úsporný a obmedzený“ vesmírny obranný systém vyžadoval najmenej 650 satelitov s odhadovanými nákladmi 300 miliárd dolárov.

„Vesmírne raketové obranné systémy sú drahé, technicky extrémne náročné a ľahko prekonateľné,“ povedala Laura Gregová, riaditeľka výskumu globálnej bezpečnosti v organizácii Union of Concerned Scientists.

Rusi a Číňania budú reagovať

Ak by sa tento systém podarilo vybudovať, znamenalo by to, že USA by sa mohli stať takmer neporaziteľné v jadrovom konflikte. A to je presne dôvod, prečo by Rusko a Čína reagovali okamžitým posilnením svojich jadrových kapacít.

Preteky v zbrojení by sa rozbehli na plné obrátky. Rusi by mohli začať vyvíjať nové typy zbraní, viacnásobné jadrové hlavice alebo prostriedky na zničenie amerických satelitov.

„Ak jedna jadrová veľmoc dokáže preukázať, že sa vie ubrániť a zároveň disponuje schopnosťou prvého úderu, je to veľmi destabilizujúce,“ upozorňuje Manpreet Sethiová, odborníčka na jadrovú bezpečnosť.

Eric Heginbotham z MIT upozorňuje, že aj keď je zámer defenzívny, ak budú schopnosti reálne, budú ich protivníci považovať za „zásadnú ofenzívnu hrozbu“.

Rusko by mohlo reagovať napríklad zvýšením počtu jadrových hlavíc na existujúcich balistických raketách alebo zameraním útokov na oblasti s nižšou úrovňou obrany.

Inými slovami, Trumpov plán môže teoreticky ochrániť Ameriku, ale rovnako môže vyvolať oveľa nebezpečnejšiu situáciu, než aká je dnes.

A čo Elon Musk?

Ak sa predsa len rozhodne, že tento program pôjde ďalej, niekto na ňom určite poriadne zarobí. A kto by mohol byť hlavným hráčom? Elon Musk a jeho SpaceX. Trumpov spojenec pri osekávaní nákladov štátu (čo vyznieva paradoxne k nutným obrím nákladom na tento projekt) už dnes ovláda trh s komerčnými raketami a má potrebnú infraštruktúru na vypúšťanie stoviek satelitov. Jeho rakety sú lacnejšie, majú väčšiu nosnosť a lietajú častejšie než akákoľvek konkurencia.

Jediná otázka je, či Kongres tento megaprojekt schváli. Pretože je to totiž len ďalší veľkolepý nápad z Trumpovej dielne. A tie nie vždy dopadnú podľa plánu.