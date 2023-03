Trojpruh na frekventovanej ceste I/18 pod hradom Strečno zrušia. Okresný úrad (OÚ) v Žiline tam skonštatoval havarijný stav. V piatok to potvrdil prednosta OÚ v Žiline Kamil Ruman.

„Vyzvali sme Slovenskú správu ciest (SSC), aby bezodkladne pristúpila k zmene organizácie dopravy na klasickú obojsmernú premávku s primeranými krajnicami,“ doplnil Ruman.

Zrušenie trojpruhu vyplynulo zo súčasného nevyhovujúceho stavu. Povedal to v piatok riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC v Žiline Ivan Brečka. Uviedol, že reorganizáciu dopravy začnú robiť počas budúceho týždňa. Podotkol, že sa ju budú snažiť realizovať v časoch, keď je intenzita premávky nižšia. Súčasne budú opravovať asfalt, v ktorom rokmi vznikli nerovnosti, výtlky a koľaje. „Po ukončení tejto fázy sa bude rekonštruovať oporný múr a sanovať zdegradovaná časť vozovky. To by malo vzísť z projektu, ktorý by nám mal projektant predložiť zhruba o mesiac,“ priblížil.

„Následne (po zmene organizácie dopravy) sa okamžite pristúpi k výberu dodávateľa, oprave oporného múru a sanácii celkového nevyhovujúceho havarijného stavu,“ ubezpečil riaditeľ investičnej výstavby.

Dopravu v úseku cesty I/18 medzi Martinom a Žilinou vo februári obmedzili v jednom jazdnom pruhu. Dôvodom je degradácia oporného a stabilizačného múru. Podľa cestárov hrozí zosuv vozovky, prípadne rozpad podložia, ktoré je súčasťou oporného múru. Svah a oporný múr bude potrebné sanovať.