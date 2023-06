Trnava pripravuje rozšírenie plateného parkovania na územie celého mesta, rezidenti jednotlivých zón budú naďalej parkovať za jedno euro na rok.

Nové spoplatnené zóny

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní počíta aj s vyšším poplatkom za parkovanie v centre mesta, ktoré patrí do platenej zóny A. Hodina parkovania tu bude stáť dve eurá pri platbe v automate alebo cez aplikáciu, platiť sa bude cez pracovné dni od ôsmej hodiny ráno do polnoci. Platené parkovanie v centre sa má po novom rozšíriť aj na víkendy od 12-tej do polnoci.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa má dostať na rokovanie mestského zastupiteľstva koncom júna, jeho zavádzanie do praxe bude postupné. Dokument, ktorý má aj s prílohami takmer 60 strán, môže počas desiatich dní pripomienkovať verejnosť.

Návrh nariadenia počíta s vytvorením nových spoplatnených zón s označením D1 až D3, ktoré budú v blízkosti centra na Kollárovej, Rybníkovej a Hospodárskej ulici. Platiť sa tam bude za hodinu parkovania jedno euro od ôsmej do 18-tej. Podľa návrhu nariadenia bude Trnava rozdelená na 17 rezidentských zón s označením R1 až R17, tie budú takmer všetky spoplatnené nonstop.

Vznikne 13 ďalších zón v lokalitách s rodinnými domami s označením H1 až H13, ktoré budú spoplatnené cez pracovné dni od ôsmej do 18-tej. Do týchto sú zahrnuté aj úplne okrajové časti mesta, ako napríklad ulice Oravné či Farárske. Zachované zostanú doterajšie zóny označené ako B, ktoré sú momentálne cenovo najvýhodnejšie, vodiči musia na nich rátať s vyššími poplatkami ako doteraz.

Regulácia statickej dopravy

„Postupná regulácia statickej dopravy v Trnave je dlhodobo avizovaným zámerom vedenia mesta, na ktorom sa systematicky pracuje. Parkovacia politika prináša výhody pre domácich, ktorým sa po jej zavedení parkuje jednoduchšie. Vo všeobecnosti je cieľom parkovacej politiky odstránenie nelegálneho parkovania a dosiahnutie primeranej obsadenosti parkovacích miest v jednotlivých lokalitách mesta,“ uviedla k návrhu parkovacej politiky trnavská radnica.

Zároveň pripomína, že Trnava má spomedzi krajských miest najlacnejšie rezidentské parkovanie na Slovensku, pretože nikde inde rezidenti neparkujú za jedno euro na rok.

Trnava zavádza rezidentské parkovanie postupne od augusta 2021. Základnou myšlienkou je zvýhodniť pri parkovaní v konkrétnej zóne obyvateľov, ktorí tam bývajú. S regulovaním statickej dopravy v Trnave sa chce vedenie mesta vysporiadať do konca roka 2023.