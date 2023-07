Vyše tri štvrtiny Ukrajincov by považovali za neprijateľné, ak by ich krajina stiahla svoju žiadosť o členstvo v Severoatlantickej aliancii „ako cenu za mier“.

Vyplýva z nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie, o ktorého výsledkoch informuje v pondelok spravodajská stanica Sky News.

Prieskum odhaľuje, že celkovo si až 89 percent Ukrajincov si želá, aby sa ich krajina stala členom NATO. Na východe Ukrajiny má takúto túžbu 79 percent a na západe až 93 obyvateľov.

Až 76 percent respondentov zároveň uviedlo, že by nesúhlasilo s pozastavením či stiahnutím žiadosti o vstup svojej krajiny do Aliancie, ak by to bola podmienka prípadnej mierovej dohody s Moskvou.

„Je dôležité ešte raz zdôrazniť, že to nebola túžba Ukrajincov vstúpiť do NATO, ktorá 'vyprovokovala' Rusko, no skôr ruská agresia sa stala (pre Ukrajincov) katalyzátorom verejnej podpory euroatlantickej integrácie,“ povedal výkonný riaditeľ inštitútu Anton Hrušeckyj.

„Zároveň, čím dlhšia je vojna, tým viac trvajú Ukrajinci na plnom členstve v NATO a bezpečnostné záruky zo strany iných štátov sa javia byť menej presvedčivé,“ dodal.

Sky News pripomína, že v roku 2021 bolo podľa údajov sociológov za vstup do NATO len 48 percent Ukrajincov.