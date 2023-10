Ceny kancelárií v Spojených štátoch budú padať najmenej ďalších deväť mesiacov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Markets Live Pulse agentúry Bloomberg, pričom približne dve tretiny z 919 respondentov sa domnievajú, že trh s kancelárskymi priestormi v USA sa odrazí až po ťažkom kolapse. Ešte väčšia väčšina hovorí, že ceny komerčných nehnuteľností v Spojených štátoch nedosiahnu dno skôr ako v druhej polovici roku 2024 alebo neskôr.



To je zlá správa pre celú oblasť komerčných nehnuteľností, kde sa už dlh vyšplhal na 1,5 bilióna dolárov; podľa Morgan Stanley je splatný do konca roka 2025. Refinancovanie nebude jednoduché, najmä pre zhruba štvrtinu komerčných nehnuteľností, ktoré tvoria kancelárske budovy. Index cien komerčných nehnuteľností na Green Street už klesol o 16 percent zo svojho maxima v marci 2022.

Hodnoty komerčných nehnuteľností sú tvrdo zasiahnuté agresívnou kampaňou Federálneho rezervného systému, ktorý zvyšuje kľúčové úrokový sadzby, a teda aj náklady na financovanie. Trh prakticky spí. „Nikto nechce predávať s obrovskou stratou,“ povedala analytička Barclays Lea Overbyová. „Toto sú nehnuteľnosti, ktoré sa nemusia predávať, čo znamená, že držitelia pravdepodobne odložia predaj tak dlho, ako len budú môcť, dodala“

Menej peňazí na požičiavanie

Navyše, problémy spôsobuje aj to, že regionálne banky podľa marcovej správy Goldman Sachs Group držali v roku 2022 približne 30 percent dlhu kancelárskych budov. Menšie banky po kolapse Silicon Valley Bank a Signature Bank zaznamenali pokles svojich vkladov o takmer dve percentá za 12 mesiacov. To znamená menej finančnej kapacity pre banky, čo im dáva menšie možnosti požičiavať.



Trh komerčných nehnuteľností v Spojených štátoch ohodnotil Morgan Stanley celkovo na 11 biliónov dolárov. Investori do kancelárskych budov majú často zavedené dlhodobé fixné financovanie a ich nájomcovia môžu mať aj dlhodobé prenájmy. Okrem vysokých úrokových sadzieb sa kancelárie boria s tým, že nájomníci sa sťahujú, pričom tento trend je v USA obzvlášť silný. Cieľom je Európa alebo Ázia.

Problém spočíva aj v tom, že pracovníkom sa po skončení pandemických opatrení do kancelárií veľmi nechce. Niektorí argumentujú nedostatočnými dopravnými možnosťami. Viac ako 40 percent respondentov MLIV Pulse uviedlo, že by chodili do kancelárie častejšie, keby mali k dispozícii lepšie možnosti verejnej dopravy.



Približne 20 percent respondentov uviedlo, že sa počas pandémie odsťahovali ďalej od svojej kancelárie. Takmer tretina povedala, že ich dochádzanie sa v porovnaním s pred kovidovým obdobím predĺžilo buď z dôvodu zmeny bydliska, alebo pre prerušenie dopravných služieb v období pandémie.