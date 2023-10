V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, čo by malo byť prioritou novej vlády. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 28. septembra 2023 a pondelkom 2. októbra 2023 celkovo 59 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Zásadné zjednodušenie byrokracie

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Nechať ľudí slobodne konať, samozrejme, aj s dôsledkami z toho vyplývajúcimi, najmä so zodpovednosťou za svoje konanie.

Patrik Kunzo, expert na financie, ekofinancie.sk

Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, kedy bude musieť nová vláda okamžite konať, aby sme predišli negatívnym scenárom vývoja v krajine. Aj z tohto dôvodu vnímam ako prioritu výrazné zníženie byrokracie a následne investície do infraštruktúry, aby sa čo najrýchlejšie pustilo do jej budovania. S aktuálnymi byrokratickými prekážkami trvá akákoľvek investícia veľmi dlhý čas, ktorý ako krajina nemáme.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Dal som možnosť „A“, jedným dychom však aj „D“. Už sa opakujem, ale výkričníkom je 22 mestských zastupiteľstiev v Košiciach oproti trebárs Bratislave, ktorá ich má 17. Treba pokračovať? A potom sa v médiách pýtajte, odkiaľ „brať peniaze“ a nezadlžovať štát.

Václav Faltus, CEO, zlatezrnko.sk

Zjednodušenie vybavovania naprieč inštitúciami, jednotná databáza obyvateľov na všetkých úradoch, zjednodušenie elektronického vybavovania záležitostí.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Investície do infraštruktúry

Martin Choleva, CEO, Gardeon

Po voľbách je asi najdôležitejšie to, aby sa politici konečne dohodli na smerovaní Slovenska, prestali sa hádať a ukázali občanom, že si vybrali správne. Bez budovania dobrého mena a infraštruktúry si ekonomiku nevybudujeme.

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Chcel by som veriť tomu, že v oblasti verejných financií sa nebudeme zaoberať len tým, komu a koľko dáme či zoberieme, ale najmä na čo a ako efektívne sú tieto peniaze vynakladané!

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Investície z národných zdrojov, ale aj efektívnym využívaním európskych peňazí. Vďaka týmto investíciám dosiahneme aj udržanie talentovaných ľudí v krajine, ale aj pomoc slabším.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Vzhľadom na zlý stav verejných financií sa ich konsolidácia musí bezpodmienečne stať spoločným prioritným cieľom politických strán ako budúcej koalície, tak aj budúcej opozície. Bohužiaľ, politické strany sa v predvolebnej kampani skoro vôbec nevenovali zdravotníctvu, ktoré považujem ako oblasť, ktorá je tesne pred kolapsom. Riešiť investičný dlh do cestnej a železničnej infraštruktúry, sflexibilnenie zamestnávania ľudí z tretích krajín a opatrenia v energetickej oblasti na Slovensku vnímam ako prioritné oblasti, ktorým by sa mala nová vláda venovať hneď po svojom uvedení.

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva a vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Poisťovňa

Priorít novej vlády (akákoľvek už bude) by malo byť oveľa viac, ako len tie, ktoré sú definované v otázke. Ale z tohto výberu sa prikláňam k investíciám do infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné nielen pre tragický stav infraštruktúry na Slovensku, ale určite by veľmi pomohli stimulácii ekonomiky a ďalším investíciám do nej, čo je zase predpokladom jej ďalšieho rastu. Rovnako je ale potrebné radikálne reformovať verejnú správu, ktorej neefektivita je v podobne tragickom stave… A takisto by sa dalo prikloniť aj k zníženiu odvodového zaťaženia, úprave daňovo-odvodových povinností, čo by opätovne malo pozitívny vplyv na rozbeh ekonomiky. V každom sektore ekonomiky a spoločnosti (zdravotníctvo, školstvo, doprava, justícia, vymáhanie práva, kultúra, šport, prebujnelosť štátnej a verejnej správy, byrokracia, elektronizácia/digitalizácia, atď.) by sa dalo nájsť mnoho ďalších priorít, ktorými by sa nová vláda mala okamžite zaoberať a už skutočne venovať celú svoju energiu riešeniu zásadných otázok namiesto nezmyselnému politikárčeniu, čoho sme svedkom už niekoľko volebných období.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

... a hlavne, aby sme ako krajina neskrachovali.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Investíciami do infraštruktúry podporí nová vláda hospodársky rast. Sekundárnym cieľom by malo byť zníženie administratívy a byrokracie.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

V dlhodobom horizonte sú investície do infraštruktúry efektívnejšie pri raste ekonomiky. Zníženie odvodov môže pomôcť naštartovať ekonomiku a vytvoriť priestor na investície do infraštruktúry.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia

Jozef Hrabina, analytik a zakladateľ spoločnosti, GeopoLytics

Zníženie odvodového zaťaženia

Filip Tichý, partner, Grant Thornton

Dúfam, že okrem riešení rôznych krátkodobých problémov, ktoré bude mať vláda na stole, nájde politickú odvahu a energiu aj na štrukturálne reformy, ktoré pomôžu upgradovať a transformovať našu ekonomiku na nový level. Zníženie odvodového zaťaženia je základný krok, ktorý dá pozitívny impulz všetkým firmám a podporí ich v rozvoji podnikania.

Ivan Štefina, CEO, Repetito, 3peaks

Myslím si, že zníženie odvodového zaťaženia je dobrý krok k zlepšeniu ekonomickej situácie na Slovensku. Odbremenenie zamestnancov a podnikateľov by mohlo viesť k zvýšeniu spotreby a investícií, čo by znamenalo ekonomický rast. Zníženie nákladov na zamestnancov by mohlo viesť k zvýšeniu zamestnanosti a následne zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska na medzinárodnom trhu. V neposlednom rade by to prilákalo zahraničné investície. Samozrejme, je dôležité, aby zníženie odvodového zaťaženia nemalo vplyv na kvalitu verejných služieb.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Sme v takom stave, že vybrať jednu prioritu je veľmi ťažké až nemožné. Ja opakovane súhlasím s názorom, čím viac sa bude dariť čestným podnikateľom, tým lepšie budeme na tom všetci. Preto si myslím, že podpora férového a motivujúceho podnikateľského prostredia je správna cesta.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Ako prvé by mali schváliť zákony na podporu podnikania - rovná daň 10 percent a zásadné zníženie odvodov. To prinesie chuť pracovať a platiť dane.

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský&Partners

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Reforma verejnej správy

Dušan Eľko, managing partner, SAM Headhunting Slovakia

Absolútne absentuje dôvera verejnosti v štátnu správu. Z toho dôvodu má štát problém získať kvalitné kádre.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Reforma bude bolestivá, ale potrebná a očakávam, že jej súčasťou bude aj zníženie byrokracie. Následne to umožní zníženie odvodového zaťaženia aj investície do infraštruktúry.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Nízka kvalita verejných inštitúcií je jedným z hlavných zdrojov zaostávania slovenskej ekonomiky. Výsledkom nízkej kvality verejných inštitúcií je nízka vymožiteľnosť práva, nedostatočná kontrola korupcie, nízka kvalita regulácií a verejnej správy ako celku. To sa v konečnom dôsledku prejaví v neefektívnom využívaní ľudských a kapitálových zdrojov, ktoré sú viazané v málo produktívnych činnostiach a v nekonkurencieschopných firmách.

Pavel Nechala, advokát, Nechala and partners

Investície do digitalizácie sa musia prejaviť v ušetrených personálnych nákladoch a zvýšení efektívnosti a kvality verejných služieb.

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group

Jana Venhartová, riaditeľka, Potravinárska komora Slovenska

Neviem/Nevyjadrujem sa/Iné

Martin Mittner, country manažér, Nestlé Slovensko

Myslím si, že hlavnými prioritami by malo byť ozdravenie verejných financií a pokračovanie v reformách a implementácii plánu obnovy. Rovnako by sa nová vláda mala zamerať na efektívne využívanie peňazí z fondov Európskej únie a zamedzenie odlivu mozgov do zahraničia.

Martin Melišek, CFO, Softec

Zásadnou prioritou by mali byť úspory v nafúknutých výdavkoch štátneho rozpočtu. Keď ale vidím zastúpenie strán v parlamente po voľbách, mám vážne obavy o budúcnosť Slovenska a rozumiem všetkým úvahám o emigrácii, ktoré počujem stále častejšie.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal

Zachovanie členstva v EÚ a NATO, konsolidácia verejných financií, zachovanie právneho štátu...

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Prioritou by mala byť vo všeobecnosti implementácia takých politík a opatrení, ktoré podporujú stabilitu, rast a konkurencieschopnosť ekonomiky v tomto turbulentnom čase. Nová vláda by mala zabezpečiť, aby právne predpisy a regulácie boli jasné, konzistentné a nemenili sa často, čím sa minimalizuje riziko právnej neistoty. Ďalšou jej snahou musí byť, aby sa u občanov obnovila viera v právny štát.

Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia

Veľkú úlohu novej vlády vnímam v snahe o spájanie spoločnosti a ukotvenie konštruktívnej a slušnej komunikácie. Slovensko by malo byť funkčnou a bezpečnou krajinou, kde majú všetci ľudia cítiť, že sú prijatí, rešpektovaní a majú možnosť žiť dôstojný život - väčšinová spoločnosť, ako aj ľudia, ktorí sú príslušníkmi akejkoľvek menšiny (LGBTQIA+ ľudia, ľudia so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, ľudia bez domova, ľudia z iných krajín, ľudia z marginalizovaných komunít), či ľudia z ohrozených skupín a v náročnej životnej situácii. Jednou z priorít by preto mala byť jasná podpora inklúzie a diverzity, v postojovom i praktickom zmysle. Ďalšou z priorít by mala byť podpora občianskej spoločnosti a tretieho sektora, ako aj vnímanie mimovládnych organizácií ako odborných partnerov do tvorby, realizácie a hodnotenia systémových opatrení. Z praxe Nadácie Volkswagen Slovakia máme možnosť vidieť, aké možnosti otvára spolupráca odborníkov a odborníčok z tretieho sektora, univerzít a firemnej nadácie v oblasti vzdelávania či podpory inklúzie. S funkčnými synergiami s konkrétnymi štátnymi inštitúciami je možné získané skúsenosti multiplikovať a pretaviť do systémového riešenia v prospech celého Slovenska.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Každé z uvedeného je dôležité. Myslím si však, že školstvo a zdravotníctvo je rovnako nesmierne dôležité a netreba ho opomínať. Kvalitné a dostupné vzdelanie môže zabezpečiť kvalitnejšiu a odbornejšiu pracovnú silu a tým pádom silnejšiu ekonomiku.

Tibor Boťánek, riaditeľ, Simplea

Prioritou každej vlády by mala byť ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov daného štátu. A s tým sa, v rámci nášho podnikania, snažíme pomôcť aj my.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Prioritou novej vlády musí byť predovšetkým poctivá konsolidácia verejných financií, ktoré sú pri aktuálnom trende vysokých úrokových sadzieb neudržateľne zaťažené finančným nákladom v porovnaní s istinou. Dočasná vláda odborníkov sľúbila predstavenie opatrení na znížene deficitu. Ak budú racionálne, nový kabinet by sa nimi mal v mene udržateľnosti riadiť.

Branislav Panis, generálny riaditeľ, Slovenské národné múzeum

Stabilizácia rozpočtu.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Návrat k evidence based policy, dodržiavanie zásad materiálneho právneho štátu a aspoň základných princípov trhového hospodárstva.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Pokračovanie v očiste spoločnosti od mafie Smerohlasu, rekonštrukcia súdnictva, zmena GP, investície do školstva, zdravotníctva a naštartovanie ekonomiky. V prípade víťazstva Fica, na to môžeme zabudnúť a presuniem biznis do Česka.

Martin Šmigura, investičný riaditeľ, Wood&Company

Keďže všetky dáta jednoznačne hovoria, že sme sa v posledných rokoch vybrali gréckou cestou, prvou úlohou novej vlády by mala byť konsolidácia verejných financií.

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Prioritou by malo byť normálne spravovanie štátu. Môže to znieť príliš nudne a obyčajne. Ale práve to potrebujeme.

Peter Paška, CEO, Proact People Slovensko

Normálne je problém vybrať si z predložených možností iba jednu. Zakrúžkoval by som aj tri. Chýba mi však možnosť reforma eurofondov a upokojenie, resp. zmierenie spoločnosti. Bez zmierenia to bude mať nová vláda extrémne náročné.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Majú pred sebou obrovský kusisko práce, nech to bude ktokoľvek. V každej jednej oblasti. Držím im palce.

Roman Kučák, partner, Anodius

Prioritou novej slovenskej vlády by malo byť posilnenie zdravotnej starostlivosti, vzdelania a hospodárskeho rastu pre lepšiu budúcnosť našich občanov.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla&Partneri

Mala by to byť najmä stabilizácia spoločnosti a verejnej moci. Teraz to vyzerá, že tak spoločnosť, ako aj jednotlivé zložky štátu (prípadne v rámci zložiek – napr. Policajný zbor) sú v akomsi stave občianskej vojny. To je zlé prostredie, z ktorého nemôže vzísť nič dobré.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

V prvom rade by mala nová vláda stabilizovať fungovanie štátu, jeho aparátu a verejné zdroje. Neplytvať zdrojmi na populistické kupovanie voličov, ale byť viac štátnici a menej politici. Zároveň je nutné započať rozsiahle reformy školstva, zdravotníctva, hospodárstva a viac-menej každej oblasti verejného života.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Prioritou by malo byť Slovensko. Z ponúknutých možností všetko.

Martin Kostič, riaditeľ, Emark

Slovensko potrebuje nájsť a jasne definovať svoju konkurenčnú výhodu na trhu, vďaka ktorej dokáže dosahovať zdravý ekonomický rast. Následne potrebuje nastaviť vnútorné procesy na to, aby tento rast zvládlo a dokázalo pretaviť aj do rastu životnej úrovne obyvateľov. Inými slovami, aby Slovensko nebolo len montážnou dielňou alebo servisným centrom bez pridanej hodnoty, aby sa zarobené peniaze nerozkradli, ale pretavili do investícií, podpory biznisu, zdravotníctva, školstva, aby sa ľudia cítili na Slovensku dobre a aby tu boli radi.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal