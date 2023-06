V ankete TREND Barometer sme sa pýtali respondentov, ako sa bude vyvíjať trh s nehnuteľnosťami. Elektronicky hlasovalo medzi štvrtkom 22. júna 2023 a pondelkom 26. júna 2023 celkovo 46 vybraných osobností slovenskej ekonomiky.

Výsledky ankety a odpovede:

Ekonomika si zvykne na vyššie úrokové sadzby a ceny nehnuteľností začnú opäť rásť

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Po roku 2025 je predpoklad rastu. Kým majú ľudia prácu, významné zlacnenie nehnuteľností na Slovensku nebude. Napriek tomu, že ceny nehnuteľností sú na Slovensku výrazne nadhodnotené. Náš predpoklad je, že ceny nehnuteľností môžu klesnúť do roka 2024 približne o päť percent a potom znova porastú.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Zrejme si ekonomika na vyššie úrokové sadzby zvykne a ceny začnú opäť postupne rásť. Stále sú tu ľudia, ktorí majú možnosť financovania, ale nie je ich až toľko. Mali sme však na trhu aj vyššie úroky a nehnuteľnosti sa naďalej kupovali. Očakávam tiež, že sa zvýši cenový rozdiel medzi novostavbami a staršími nehnuteľnosťami.

Lukáš Kmenta, country manažér pre Česko a Slovensko, HBS

Súčasne sa s tým posilní aj nájomné bývanie. Úrokové sadzby okolo 1-2 percent sú totiž nenávratne už v minulosti.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Všetko je o zvyku. Ľudí vykoľají každá anomália, no myslím si, že po čase si na to zvyknú, ušetria inde, napr. na dovolenkách a iných radostiach, z čoho potom vyrovnajú spomínané navýšenie úrokovej sadzby.

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

V Japonsku a v pár ďalších krajinách je investícia do nehnuteľností nevýhodná, v Európe sa stále zdá dobrá.

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Cena nehnuteľností bude stále kolísať. Teraz síce mierne klesajú, ale je to iba dočasné... Hlavne krajské mestá a Bratislava začnú ceny čochvíľa mierne a neskôr razantne stúpať.

Milan Černák, managing partner, RSM SK

Predpokladám, že ekonomika si na vyššie úrokové sadzby časom zvykne. Podobné to bolo v prípade pohonných hmôt a iných tovarov, ktoré výrazne zasiahol cenový rast. Po prvotnom šoku sa spravidla spotrebiteľ realite prispôsobí.

Borek Simandl, riaditeľ, FINEP SK

Sadzby hypoték, na ktoré sme boli v poslednej dobe zvyknutí, neboli zdravé pre ekonomiku ako celok. Aj peniaze musia mať svoju cenu. Súčasne s rastom všetkých vstupov nemožno očakávať pád cien nehnuteľností. Preč je ale doba, kedy sa predalo takmer čokoľvek, ceny bytov len za dobu výstavby vzrástli niekedy aj o desiatky percent. Záujemci si tak teraz budú viac vyberať a zvažovať svoje kroky. Iste s tým bude po nejakú dobu súvisieť rast záujmu o nájomné bývanie. Neznamená to však, že sa ceny nových bytov budú prepadať. Iná situácia môže byť u starších bytov, ktoré v poslednej dobe dorovnali ceny novostavieb, čo tiež bolo len dôsledkom nízkej ponuky a nie porovnateľnou hodnotou daných nehnuteľností..

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Ľudia budú s nákupmi čakať, kým hypotekárne sadzby nezačnú klesať

Igor Choma, člen Dozornej rady, Váhostav-sk

Sledujem vývoj cien v okolitých krajinách. V Nemecku ceny nehnuteľností stále klesajú. Naši experti odhadujú stabilizáciu, ja však vzhľadom na nárast cien hypoték predsa len očakávam pokles. Ak nedôjde ku korekcii úrokov po voľbách, je možné, že ľudia nebudú mať na splátky, na trh sa dostane viac nehnuteľností, a teda ceny budú ešte klesať.

Mojmír Vedej, predseda predstavenstva/vedúci organizačnej zložky pre Slovensko, Premium Insurance Company

Okrem zníženia úrokových sadzieb budú realitný trh ovplyvňovať aj ďalšie parametre. Postupne dôjde, resp. už aj pomalým tempom dochádza, k znižovaniu cien nehnuteľností (jasný vplyv trhu, zníženého dopytu). Ďalej je tu otázka celkového vývoja slovenskej ekonomiky, okrem iného aj inflácie, významná je najmä otázka vývoja miery nezamestnanosti v strednodobom horizonte..., následne schopnosť ľudí splácať existujúce hypotéky, ktorých splátky po fixáciách výrazne narastú, nehovoriac o dostupnosti hypoték pre mladých pri zvýšených úrokových sadzbách, ktorých zníženie na úrovne, kde boli ešte pred rokom, už netreba vôbec očakávať. Zdeformovaný (aj extrémne nízkymi úrokmi a tým dostupnosťou hypoték pre takmer každého) a prehriaty trh, ktorého sme boli svedkami, to však v konečnom dôsledku vyčistí a zréalni. Či sa nájomné bývanie rozvinie a bude schopné substituovať menšiu dostupnosť hypoték, je pre mňa otázne, e rád by som tomu veril.

Stanislav Hreha, predseda Dozornej rady, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Ceny nehnuteľností budú pomaly klesať, ale nie výrazne a, samozrejme, ľudia si nebudú môcť dovoliť vysoké úrokové sadzby na hypotékach. Bude sa vyčkávať, pokiaľ nepadnú dolu úroky.

Peter Dostál, predseda Dozornej rady, Aliter Technologies

Zvýšenie úrokových sadzieb je dočasné a so spomaľovaním inflácie sa budú znižovať aj úrokové sadzby. V niektorých regiónoch môžu dočasné zníženie cien nehnuteľností využiť investori a naštartovať trh.

Milan Drahoš, country manažér pre Česko a Slovensko, Pepco

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Lýdia Eckhardt, majiteľka, módny salón Lýdia Eckhardt

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak&Co

Na naštartovanie trhu bude potrebné výraznejšie zníženie cien nehnuteľností

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Ceny nehnuteľností budú klesať. Po prvé preto, lebo na Slovensku sú predražené z pohľadu EU trhu a slovenského priemerného zárobku, a po druhé preto, lebo kúpyschopnosť obyvateľstva klesá.

Tibor Boťánek, riaditeľ spoločnosti Simplea Financial Services

Na Slovensku pokračuje pokles cien za meter (celkovo, aj vo väčšine regiónov) už od tretieho kvartálu minulého roka. Zvyšujúce sa ceny hypoték či chystané zvýšenie životného minima budú spôsobovať nižšiu dostupnosť nehnuteľností pre tých, čo potrebujú bývať, stúpajúce zhodnotenie na dlhopisoch môže spôsobiť nižší záujem o tento spôsob investície. Teda ceny celkovo by mali klesať v najbližšom období. Staršie nehnuteľnosti klesajú, najmä mimo väčších miest, u nových developeri hľadajú rôzne spôsoby, ako pomôcť ich predaju. Uvidíme, čo by s cenami mohli urobiť možné úpravy podmienok poskytovania úverov (ako napr. v CZ).

Matúš Mahút, analytik spoločnosti InvestaGO

V spoločnosti stále prevláda dojem vysokých cien bytov a v porovnaní s cenami pred pandemickým obdobím je to naozaj stále tak. Pokiaľ bude na trhu tovar s takýmito vysokými cenovkami, záujemcov pribúdať nebude, preto je potrebné znížiť ceny na dostupnejšiu úroveň. Očakávam, že kupujúci budú ďalej čakať na nižšie ceny bytov, keďže bublina s nafúknutými cenovkami by mala postupne spľasnúť.

Stanislav Verešvársky, managing director, DanubiaTel

Slovenský trh nehnuteľností javí posledné roky všetky príznaky prehriatosti. A bude len dobre, ak sa ceny nehnuteľností zreálnia a chamtivosť developerov aspoň trochu pribrzdí. A snáď sa o nájomných bytoch už nebude len rozprávať.

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Ján Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Štefan Mácsadi, predseda COOP Jednota, Nové Zámky

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media

Trh sa zásadne zmení. Súčasný vývoj posilní nájomné bývanie

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Trh s nehnuteľnosťami v súčasnosti vnímam dosť turbulentne. V prvom rade je tu väčšia ponuka ako dopyt pre vysoké úrokové sadzby pri hypotékach, čo sekundárne spôsobilo zastavenie rastu cien nehnuteľností. V druhom rade vnímam zvýšenie cien nájmov nehnuteľností, keďže sú hypotéky menej dostupné a ľudia začali preferovať nájomné bývanie. V krátkodobom horizonte predpokladám, že tento trend bude pokračovať.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International

Nasledujeme trend západnej Európy. Ľudia budú viac riešiť svoje bývanie prenájmom. Ceny nehnuteľností v centrách miest ostanú nezmenené, poprípade budú mierne rásť.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Populácia nezadržateľne starne a vymiera. Treba ešte jedno desaťročie a bývanie bude za babku. Čakajú nás ponuré časy, ale hráme sa na ustavičný rast a blahobyt. Tie časy skončili pred pandémiou. Teraz je to už len hra o čas a marketingové pokusy nalákať na predražené nehnuteľnosti nevedomých.

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Vladimír Bolek, člen predstavenstva, IAD Investments

Neviem/nevyjadrujem sa/Iné

Ivan Rolný, člen predstavenstva, ITB Development

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné identifikovať a adresne reagovať na bariéry, ktoré vznikajú na strane kupujúcich, ktorí záujem o bývanie nestratili. Preto sme sa v našom projekte Čerešne rozhodli pripraviť hneď viacero riešení, ktoré postupne prinášajú výsledky. Napriek tejto náročnej situácií na trhu sa nám od spustenia predaja 3. etapy začiatkom roka podarilo predať 54 bytov - čo predstavuje niekoľkonásobný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Nárast predaja tak vnímame ako výsledok našej aktivity a Čerešne tak môžeme označiť za jeden z najpredávanejších projektov. V súčasnosti byty predajú najmä tí, čo majú kvalitný produkt a hľadajú riešenia pre klientov, ako im cestu k novému bývaniu uľahčiť. Vo všeobecnosti dopyt na trhu nehnuteľností síce stagnuje, no do konca roka sa už dá predpokladať stabilizácia situácie, ako aj cien nehnuteľností.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

V súčasnosti je ťažké predvídať, ktorým smerom sa bude vyvíjať trh s nehnuteľnosťami. Ide o komplexnú tému, závislú od mnohých premenných vrátane zvyšovania úrokových sadzieb či smerovania vnútornej politiky štátu, tak aj vonkajších udalostí, ktoré zahŕňajú celosvetovú finančnú krízu a vojnu.

Peter Jakubička, CEO, Across Private Investments

Trh s nehnuteľnosťami ostane naďalej „zmrazený“ obchoduje sa zhruba 30 percent objemu z roku 2021 a v tomto smere k otepleniu nedôjde. Prečistí sa trh realitných maklérov. Čo sa týka cien, kvalitné nehnuteľnosti a dobré lokality si ceny budú relatívne držať. Naopak menej atraktívne lokality a staršie byty skorigujú časť zo svojho predošlého rastu. Ponuka bude naďalej obmedzená. Dopyt tiež vzhľadom na sprísnené financovanie. Vyššiu aktivitu možno očakávať až s novým poklesom sadzieb.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Môžu to byť rôzne vplyvy a ich následky; napr. skončenie vojny na Ukrajine. Ekonomika sa však po poklese vždy vráti k predošlému rastu (aj úrokové sadzby pôjdu dole, ak aj nie „hneď“, zvykneme si), a teda aj trh nehnuteľností ožije. Mimochodom, mierne súčasné „zamrznutie“ ešte neznamená pokles. Z hľadiska dlhšej perspektívy môže, samozrejme, nepriaznivá demografia spôsobiť pokles cien, ale napríklad pre Bratislavu je to zrejme ešte veľmi vzdialená budúcnosť.

Marek Polic, garant projektov, Kros

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska