Každá piata firma na Slovensku bola v roku 2024 v kríze, ukázali dáta portálu Valida.sk, podľa ktorých bolo k 31. decembru 2023 v problémoch 58 958 obchodných spoločností, čo predstavuje 22 percent firiem. Tento stav sa projektuje na celý rok 2024.

Rozdielnosť odvetví

„Najviac zasiahnutým sektorom sú ubytovacie a stravovacie služby, kde až 38,5 percenta spoločností spĺňa kritériá krízy,“ priblížil Juraj Ďurina z dátovo-poradenského portálu. Naopak, najnižší podiel firiem v kríze bol v oblasti informačných technológií a telekomunikácií (12,8 percenta) a v zdravotníctve (9,3 percenta).

Sektory závislé od priameho kontaktu so zákazníkmi sú zraniteľnejšie. Náchylnejšie na finančné problémy sú tiež menšie firmy. „Z hľadiska veľkosti podnikov je najvyšší podiel spoločností v kríze medzi spoločnosťami s obratom do 60-tisíc eur. So zvyšujúcim sa obratom podiel klesá, pričom napríklad pri firmách s obratom medzi 3,5 až 30 miliónmi eur je v kríze iba 11,6 percenta z nich,“ doplnil Ďurina.

Firma v kríze

Spoločnosť je podľa Obchodného zákonníka v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí, čo znamená, že pomer jej vlastného imania k záväzkom je menej ako osem ku sto. Stav sa vyhodnocuje na základe účtovných závierok. Spoločnosť, ktorá tieto kritériá spĺňa, sa do krízy dostáva automaticky, bez ohľadu na to, či to jej vedenie vníma alebo nie. Za identifikáciu stavu a prijatie opatrení sú zodpovední štatutári, ktorí majú povinnosť sledovať finančnú situáciu podniku.

„Spoločnosti v kríze majú zákonom stanovené obmedzenia, najmä pokiaľ ide o vrátenie plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje, ako sú napríklad pôžičky. Porušenie zákazov môže viesť k povinnosti vrátiť plnenia späť do spoločnosti a členovia štatutárneho orgánu môžu niesť osobnú zodpovednosť za škody,“ upozornil právnik Milan Žoldoš.