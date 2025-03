Českí farmári spustili novú vlnu protestov proti obchodnej politike EÚ. Blokovali hraničné priechody a vyšli s traktormi na cesty. Protesty boli namierené proti poľnohospodárskym dovozom z Ukrajiny a Latinskej Ameriky. Demonštrácie podporili aj farmári z Nemecka, Poľska, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Žiadajú prísnejšiu kontrolu dovozu zahraničných poľnohospodárskych produktov.

„Asociačná dohoda s Ukrajinou zvýši objem lacného, menej kvalitného obilia a olejnatých semien na európskom trhu,“ vyhlásil predseda Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martin Pýcha. „Neodmietame obchod s Ukrajinou, ale akákoľvek dohoda musí byť spravodlivá.“

Maďarsko spolu so Slovenskom, Bulharskom a Rumunskom vyvíja tlak na Brusel, aby sa vrátil k prísnejším predvojnovým kvótam na ukrajinský export. Maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy tvrdí, že aj znížené objemy dovozu stále ohrozujú domácich producentov.

„Chceme návrat k normálu – k predvojnovým dohodám,“ napísal Nagy na Facebooku. „Otvorenie trhu v rámci obchodnej dohody EÚ s Ukrajinou úplne zničilo vnútorný trh. Čo sa týka objemu aj kvality, ide o úplne inú kategóriu: je to lacné a zničilo to ceny, čím sa európski farmári dostali do nerovnej súťaže.“

Zrušenie bezcolných výhod by bolo pre Ukrajinu ekonomicky devastujúce. Domáce poľnohospodárske organizácie varujú, že by to krajinu pripravilo o miliardy eur na výstupe, vládnych príjmoch a mzdách pracovníkov.

Ukrajinský agroekonóm Oleg Nivievskyi spochybňuje tvrdenia Budapešti, pričom argumentuje, že obchodné dáta odporujú obavám Maďarska o pokles cien v EÚ. „Pozrite sa na cukor – náš export pomohol stabilizovať trhy EÚ počas zlej úrody,“ povedal O. Nivievskyi pre Politico. „Bez neho by ceny prudko vzrástli.“

Podobne vníma aj ďalšie komodity a tvrdí, že ukrajinský vývoz je nárazníkom, ktorý stabilizuje dodávateľské reťazce a drží ceny potravín v EÚ na nižšej úrovni. „Nemyslím si, že ukrajinský export ničí európsky poľnohospodársky sektor,“ povedal O. Nivievskyi. „To, čo dnes máme v európskom poľnohospodárstve, by som nenazval komunizmom, ale určite je to forma centrálneho plánovania.“

Terčom protestov farmárov bola aj dohoda medzi EÚ a juhoamerickým obchodným blokom Mercosur, ktorá bola uzavretá v decembri minulého roka. „Čo ma trápi, je, že musím spĺňať neuveriteľné množstvo povinností, vyplňovať papiere, registrácie a podobne,“ povedal český farmár Petr Chaloupka podľa agentúry Reuters.

„Zároveň však nie som schopný predať tovar za cenu, za ktorú sa sem dováža – či už z východu, alebo dokonca z Južnej Ameriky.“ Farmárske organizácie požadujú zablokovanie dohody Mercosur, dosiahnutie novej dohody s Ukrajinou, ktorá by chránila európske poľnohospodárstvo, a zníženie byrokratickej záťaže zo strany EÚ.