Výroba v kolínskej automobilke Toyota Motor Manufacturing Slovakia sa v pondelok takmer po štyroch týždňoch úplne obnoví. V piatok firma spustila výrobu karosérií a lakovňu. Autá sa v Kolíne prestali vyrábať 22. augusta, závod tak príde o 19 dní výroby. Dôvodom odstávky boli chýbajúce plastové diely, ktoré dodáva spoločnosť Novares CZ Zebrak. Jej výrobné a skladovacie priestory v Žebráku na Berounsku zničil v polovici augusta rozsiahly požiar. Informoval o tom hovorca automobilky Tomáš Paroubek.

„Už v piatok ráno sme spustili výrobu karosérií a lakovňu, na finálnej montáži nabehneme na štandardný výrobný proces v pondelok,“ povedal Paroubek. Chýbajúce diely pre oba modely sa podľa neho podarilo zohnať v spolupráci so spoločnosťou Novares a ďalšími dodávateľmi. „Zohnali sme možnosti, kde vyrábať diely,“ povedal Paroubek

„Vieme, že to bude mať dopad na výrobný plán, ktorý máme, a to akým spôsobom to budeme nahrádzať, je teraz v diskusii. Robíme maximum pre to, aby sme autá objednané od našich zákazníkov dodali čo najskôr,“ doplnil hovorca.

Výroba v kolínskej automobilke stála tento rok neplánovane druhýkrát. Kvôli nedostatku dielov neschádzali z liniek autá vo februári a čiastočne v marci. Podľa odhadov nevyrobila spoločnosť pre obmedzenia zhruba 25-tisíc áut. Automobilka produkuje v bežnom režime denne zhruba 1 000 áut. Vlani zvýšila po dvoch slabších rokoch výrobu zhruba o štvrtinu, vyrobila vyše 202-tisíc vozidiel modelov Yaris a Aygo. Automobilka zamestnáva v Kolíne vyše 3 500 ľudí v trojzmennej prevádzke.

Pre chýbajúce diely od slovinského dodávateľa pozastavila od pondelka výrobu v závode v Kvasinách na Rychnovsku aj automobilka Škoda Auto. Postupne by sa mala obnovovať od nedeľných 22:00. Výroba ale zostane ďalej obmedzená, a to aj v Mladej Boleslavi.