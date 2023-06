Obmedzenia, ktoré so sebou v uplynulých rokoch priniesla pandémia, zasiahli mnohé svetové metropoly. Dostupnosť vzdelania, zdravotnej starostlivosti, ale tiež kultúrneho vyžitia boli výrazne limitované. S návratom do „normálu“ sa teraz do miest vracia aj všetko to, vďaka čomu sa v nich oplatí žiť, píše Bloomberg.

Lídrom opäť Viedeň

V tejto súvislosti spoločnosť Economist Intelligence Unit (EIU) prostredníctvom svojho Global Liveability Indexu zostavila rebríček miest, ktoré sú v roku 2023 tými najlepšími pre život.

Druhý rok po sebe sa na prvom mieste rebríčka umiestnila rakúska Viedeň. Tá titul najlepšieho svetového mesta pre život získala na základe najvyššieho získaného hodnotenia v prípade viacerých ukazovateľov. V prvej trojke sa spolu s Viedňou umiestnili dánska Kodaň a austrálske Melbourne.

Koniec pandémie prispel v mnohých mestách ku zvýšeniu tamojšej životnej úrovne. „Vďaka návratu detí do škôl a zníženiu záťaže nemocníc sa posilnilo vzdelanie aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti,“ povedala vedúca projektu Upasana Duttová.

Vzostupy a pády

V rebríčku si tento rok výrazne polepšili viaceré mestá v Ázii či v oblasti Pacifiku. Naopak, najväčšie zhoršenie zaznamenali aj metropoly ako Londýn, Manchester, Edinburgh či Los Angeles.

Na chvoste rebríčka sa umiestnili lokality, v ktorých dlhodobo panuje nepriaznivá situácia v spojitosti s vojenskými konfliktmi, terorizmom a sociálnymi nepokojmi. Trojicu najhorších miest v tomto prípade tvoria sýrsky Damask, líbyjský Tripolis a alžírsky Alžír.

EIU celkovo hodnotila 173 svetových miest, pričom si pri každom z nich všímala viac ako tridsiatku kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov naprieč piatimi kategóriami (celková stabilita, zdravotná starostlivosť, kultúra a životné prostredie, vzdelanie a infraštruktúra). Priemerné hodnotenie miest v tomto roku dosiahlo najvyšší priemer za posledných 15 rokov.

Top 10 miest pre život v roku 2023: